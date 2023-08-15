تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية فى 6 قري بالشرقية

ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية في تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلي والاجهزة الكهربائية بالمجان تماما، وذلك بقاعة المجد بأولاد صقر لدعم 300 أسرة ضمن الاسر الأولي بالرعاية بعدد 6 قري وهم قري: “ بنى حسن، وبنى منصور، وقصاصين الازهار، ومنشأة ناصر بأولاد صقر، وكفر السويركى بكفر صقر".

أكد المحاسب عبدالحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، توفير الدعم الكامل للجمعيات الاهلية لدعم اهالينا بكل قري ونجوع محافظة الشرقية، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتماشيا مع دور الدولة المصرية في دعم غير القادرين .