الأرصاد الجوية تصدر بيانا مهما حول سيول سانت كاترين

نشرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة الحالية، مشددة على أنه لليوم الثاني على التوالي استمرار تكاثر السحب الرعدية على مرتفعات سانت كاترين يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

مرتفعات سانت كاترين



وأوضحت الأرصاد الجوية، أن تكاثر السحب الرعدية على مرتفعات سانت كاترين تستمر حتى غدًا الاربعاء.

وقال على عبدالبصير - نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة شهدت اليوم تساقط أمطار خفيفة استمرت لمدة 3 دقائق، ولم تسفر هذه الأمطار عن تجمعات للمياه على الطرق، أو حدوث سيول حتى الآن.



وأوضح" نائب رئيس المدينة" أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لحدوث أي طوارئ خلال الساعات المقبلة.

خصوصًا أن السحب مازالت تغطي سماء المدينة، مؤكدًا أن الوحدة المحلية تلقت إخطارًا يفيد باحتمال سقوط أمطار على المدينة، لذا جرى اتخاذ التدابير الاحترازية كافة لمواجهة تداعيات حالة الطقس بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.



وأكد أن جميع الطرق التي تربط المدينة بمدن المحافظة كافة تعمل بشكل طبيعي، ولم يجر غلق أي منها، وجرى تأمين السائحين الذين استقبلتهم المدينة اليوم على أعلى مستوى، والبالغ عددهم 400 سائح من مختلف جنسيات العالم.