تعرض شخص للاصابة ، فى حادث مروري، اليوم الثلاثاء، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق داخل مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

صدمته سيارة مسرعة..إصابة شخص في حادث مروري بـ 6 أكتوبر

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة ، بلاغا من الخدمات الأمنية فى مدينة 6 أكتوبر، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص الطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بمعافبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين بمنطقة العمرانية.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 3422 لسنة 2023 جنايات العمرانية، أن المتهم "ع . م"، بدون عمل، في يوم 16 مارس الماضي أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وبمواجهة المتهم أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول وسيلة تواصله بعملائه من المتعاطين.

وفي واقعة اخري ، سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه.