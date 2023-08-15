ارتفاع جديد بأسعار الذهب في مصر بمنتصف اليوم الثلاثاء

سجلت أسعار الذهب، بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة ارتفاعًا في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 15 أغسطس، بقيمة 20 جنيهًا في سعر الجرام ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 2270 جنيهًا مقابل سعر صباح اليوم 2250 جنيها للجرام، وجاء ذلك وسط عودة الزخم والنشطاء لسوق الذهب.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2571 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 2250 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 1929 جنيهًا.

الجنيه الذهب 18000 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

انخفضت أسعار الذهب العالمية اليوم للتداول بالقرب من أدنى مستوى سجلته أمس، وذلك في ظل تعافي الدولار الأمريكي واستفادته من ارتفاع العائد على السندات الحكومية، بينما تتطلع الأسواق اليوم إلى بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي قد تلقي الضوء على تأثير ارتفاع معدلات الفائدة على إنفاق المستهلكين.

تتداول أسعار الذهب وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1903 دولار للأونصة منخفضة بنسبة 0.2% وذلك بعد أن انخفضت يوم أمس وسجلت أدنى مستوى منذ شهر ونصف عند 1902 دولار للأونصة، وبذلك انخفضت أسعار الذهب منذ بداية أغسطس بنسبة 3.2% ليفقد 62 دولارًا.

وتتداول أسعار الذهب عند مستوى دعم قوي عند 1900 دولار للأونصة وتظل الضغوط السلبية قائمة على الذهب، ولكن قد يشهد الذهب تصحيح إيجابي في حالة فشله في كسر مستوى الدعم السابق ذكره.

ارتفاع الدولار الأمريكي كان أحد الأسباب الرئيسية وراء دفع الذهب إلى المزيد من الهبوط، فقد ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية منذ بداية شهر أغسطس بنسبة 1.3% حيث سجل أمس أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين، وفق جولد بيليون.

الدولار الأمريكي يجتذب العديد من الاستثمارات الحالية في الأسواق المالية وذلك بسبب المخاوف في الأسواق والتي دفعت الدولار إلى لعب دور الملاذ الآمن خاصة أنه يتمتع بدعم من ارتفاع عوائد السندات على حساب مستويات الفائدة المرتفعة.

وبلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.

وخفض البنك المركزي الصيني على نحو غير متوقع أسعار الفائدة الأساسية، الثلاثاء، مع تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 22.62 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 900.83 دولار للأوقية، في حين نزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1262.34 دولار للأوقية.