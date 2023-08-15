تعرف على درجات الحرارة بقنا اليوم الثلاثاء

حالة من الاستقرار النسبى تشهدها الأحوال الجوية بنطاق محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، مع استمرار تحسن احوال الطقس، التى من المتوقع ان تستمر طوال أيام الأسبوع.

ويسود طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة مع حلول الليل، ويستمر نشاط الرياح علي معظم الأنحاء لتسود أجواء منعشة ليلا وتحد من الإحساس بحرارة الطقس خلال ساعات النهار، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة مع حلول ساعات الليل خاصة على المراكز الشمالية للمحافظة ابتداءً من مركز الوقف ودشنا ونجع حمادى وفرشوط وابو تشت، فيما ترتفع الحرارة نسبياً على باقى أجزاء المحافظة الجنوبية، بداية من قنا عاصمة المحافظة مرورا بمراكز قفط وقوص ونقادة وذلك لقربها من خط الاستواء.

وعن حركة الرياح حيث تشهد المحافظة نشاطًا ملحوظًا لحركة الرياح، حيث تنشط رياح متوسطة دافئة على كافة أنحاء المحافظة خلال تلك الأيام، مع سطوع الشمس طوال ساعات النهار واختفاء السحب على مختلف أنحاء المحافظة.

وعن درجات الحرارة فقد سجلت درجات الحرارة طبقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد المصرية اليوم الاثنين الموافق ١٥ أغسطس ٢٠٢٣، فقد سجلت درجة الحرارة العظمى ٤١ درجة، والمحسوسة ٤٢ درجة، و ٢٨ درجة لصغرى.