حصر وتسجيل العمالة غير منتظمة بالوادي الجديد

حرصت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، بإعداد تقرير لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في مشروعات قومية كبيرة تنفذ في المحافظة.

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، لإيلاء اهتمام خاص بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في مواقع العمل المختلفة، تمهيدًا لشمولهم بالحماية الاجتماعية والصحية والتأمينية التي تقدمها المديريات للمسجلين في قواعدها البيانات.

ورفع أحمد حسين طليب، مدير مديرية العمل، في تقريره إلى وزارة العمل، أن المديرية تولي اهتمامًا كبيرًا لإكمال نظام العمالة غير المنتظمة الموجودة داخل المحافظة، بهدف حمايتها ورعايتها صحيًا واجتماعيًا في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في القرى ذات الاحتياجات الأكثر إلحاحًا. يتولى وزير العمل، حسن شحاتة، واللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائب المحافظ، رعاية هذه الجهود.

وأكد مدير المديرية أن عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة من العمالة غير المنتظمة ما زالت مستمرة من خلال مكاتب التشغيل ومكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية، فضلاً عن وحدة العمالة غير المنتظمة في مواقع العمل المختلفة، خاصة في مشروعات "حياة كريمة"، حيث يتم تسجيلهم في قاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية. وتتضمن الرعاية 2000 جنيه سنويًا على شكل 4 منح دورية للمسجلين، وكذلك توفير رعاية صحية تشمل الدواء والعمليات الجراحية الصغيرة والكبيرة في حالات الزواج والمواليد والوفاة للعمال وأقاربهم، وإن تلك الجهود التي يبذلها مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد في حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة تساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة وتوفير فرص عمل لهم ، بما يدعم التنمية المستدامة في المحافظة.