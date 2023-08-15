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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إنشاء وحدة حجز إداري لاستعادة مستحقات الدولة بالوادي الجديد

اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إقامة وحدة للحجز الإداري في كل مركز تابع للمحافظة بهدف استعادة مستحقات الدولة وتنفيذ أوامر الحجز على المتأخرين في سداد التزاماتهم المالية. وتأتي هذه الخطوة بهدف المحافظة على حقوق الدولة المادية وتحقيق التزامات القانونية.

تكونت هذه القرارات خلال اجتماع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ورؤساء المراكز الخمسة التابعة للمحافظة. وتأمر المحافظ بتطوير أنظمة التكنولوجيا في المراكز من خلال توفير أجهزة "جي بي إس" الحديثة لمراقبة وإدارة نظام الأراضي، وتسجيل وتتبع الأراضي التي تم استغلالها بالفعل، ومتابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية القائمة على تلك الأراضي.

إلى جانب ذلك، أوجه المحافظ بإعداد خطة زمنية لإنهاء أعمال تطوير وصيانة المدارس التابعة للمحافظة. وتشمل هذه الخطة توفير حلول مناسبة لاستيعاب طلاب هذه المدارس من خلال فترات مسائية أو إنشاء فصول مؤقتة. كما يأمر المحافظ بزيادة جهود توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة في نقاط البيع التابعة للوحدات المحلية، وتوسيع فتح نقاط بيع في المناطق البعيدة والنائية، وتشديد الرقابة على نقاط جمع الرسوم على المحصول الزراعي.

تأتي قرارات اللواء محمد الزملوط في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الإدارة الفعالة في محافظة الوادي الجديد، وتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمواطنين. ويعد إنشاء وحدة الحجز الإداري وتطوير نظام الأراضي وتحسين التعليم وتوفير المواد الغذائية ضمن أبرز الإجراءات التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف.