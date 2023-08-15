الوادي الجديد: بدء أولى خطوات التدريب العملي لمبادرة " تحويشة "

بدأت محافظة الوادي الجديد أولى خطوات التدريب العملي لمبادرة "تحويشة"، التي تم إطلاقها بواسطة المجلس القومي للمرأة. يهدف هذا التدريب إلى تدريب الفتيات والسيدات على المحاكاة البنكية، بهدف تشجيعهن وتمكينهن من التعامل مع البنوك بشكل سهل وبسيط.

تأتي هذه المبادرة ضمن تجربة جديدة تستهدف رفع وعي الفتيات والسيدات في المحافظة بأنشطة المجلس القومي للمرأة والتي تستهدف تعزيز دور المرأة في المجتمع. وتسعى المبادرة أيضًا إلى التعريف بأهداف وخدمات المجلس القومي للمرأة، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الخدمات.

تم تصميم التدريب بشكل يناسب احتياجات الفتيات والسيدات في المحافظة، حيث سيتم توفير الدروس النظرية والتطبيقية للمشتركات في المبادرة. وستحصل المشتركات على فهم شامل لكيفية التعامل مع البنوك بشكل صحيح وآمن.

بدأت الدورات التدريبية في مقر المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، ونظمت بالتعاون مع خبراء ومتخصصين في مجال التمويل والبنوك. ومن المتوقع أن تستغرق هذه الدورات عدة أسابيع، حيث ستشمل دروساً نظرية وعملية وورش عمل تفاعلية.

تعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة في تعزيز الوعي المالي للنساء في محافظة الوادي الجديد، وتمكينهن من إدارة أمورهن المالية بشكل أكثر احترافية. كما تساهم المبادرة في رفع القدرات المهنية للفتيات والسيدات، وزيادة فرصهن في سوق العمل المحلي.

من المتوقع أن يستفيد العديد من الفتيات والسيدات في محافظة الوادي الجديد من هذه المبادرة، وأن تكون لها تأثير إيجابي على حياتهن المالية ومستقبلهن الوظيفي. وتعكس بداية التدريب العملي لمبادرة "تحويشة" التزام المحافظة بتطوير قدرات الفتيات والسيدات وتمكينهن في مجال المال والتمويل.