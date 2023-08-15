تنفيذ مبادرة "تربية دواجن" لأهالي القرى بالوادي الجديد

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، دراسة تنفيذ مبادرة "تربية دواجن" لأهالي القرى، بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري بالمحافظة ، على أن تكون المبادرة بقرض حسن ويتم سداد القرض دون فوائد. وذلك في إطار التمكين الاقتصادي لأهالي القرى وتحسين المستوى المعيشي لهم.

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنه يعمل على دراسة وتنفيذ مبادرة جديدة تحمل اسم "تربية دواجن" بهدف توفير فرص عمل وزيادة دخل أهالي القرى بالمحافظة. وستتم هذه المبادرة بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري والمركز.

وأكد الزملوط، أن المبادرة ستقدم لأهالي القرى قرضًا حسنًا لبدء تربية الدواجن، حيث سيتم توفير المعدات والمواد اللازمة للبدء في هذه النشاط الاقتصادي الواعد. وسيتم تسديد القرض دون فوائد على مراحل محددة، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الأهالي وتشجيعهم على المشاركة في المبادرة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار التمكين الاقتصادي لأهالي القرى وتحسين المستوى المعيشي لهم، حيث ستمنح فرصًا حقيقية للتنمية وتحسين الدخل الشخصي للمشاركين.

من جهة أخرى، زار اللواء محمد الزملوط مركز باريس حيث تفقد الممشى الجاري إنشاؤه بمدخل الكتلة السكنية لقرية بغداد بمركز باريس. وأعرب عن رضاه عن طريقة التنفيذ وجودة الأعمال المنجزة حتى الآن، مشددًا على سرعة استكمال الأعمال المتبقية بأفضل جودة ممكنة.

ووجه الزملوط، بزراعة الأحواض والمداخل بالأشجار المثمرة بمحيط الممشى، مراعيًا للمظهر الجمالي والحضاري للقرية. ويأتي هذا التوجيه في إطار مشاركة القرية في جائزة مصر للتميز الحكومي.

وفي نفس الزيارة، قام اللواء محمد الزملوط بزيارة مبنى الوحدة المحلية بالقرية، حيث وجَّه بالتنسيق بين الوحدة المحلية للمركز والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لنقل تبعية محطة المياه بالقرية إلى الشركة.