سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء.. الطن الاستثماري سجل 35 ألف جنيه

استقر سعر الحديد والأسمنت في مصر، اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023.

سعر الحديد الاستثمارى للطن

35118.42 جنيه، بقيمة تغيير في السعر بلغت نحو +350.56 جنيه.

سعر حديد عز للطن

36437.9 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو+350.56 جنيه.

سعر الأسمنت الرمادى للطن

1927.56 جنيه بقيمة تغيير في السعر نحو 36437.9 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت في مصر

بلغ سعر الحديد في شركة عز نحو36437.9 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو +350.56 جنيه.

أسعار الأسمنت في مصر

بلغ سعر أسمنت السويدى أرض المصنع 1350 جنيهًا للطن، والمخصوص 1380 جنيهًا للطن، والممتاز 1480 جنيهًا للطن، وحلوان +587.37 جنيه للطن.