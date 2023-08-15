أوين ينتقد "كين وكلوب" بسبب محمد صلاح

انتقد النجم الإنجليزي، مايكل أوين، لاعب ليفربول وريال مدريد السابق، كلا من روي كين، أسطورة مانشستر يونايتد، والمدرب يورجن كلوب بسبب استبداله النجم المصري محمد صلاح يوم الأحد أمام تشيلسي.

وجاء نقد أوين بسبب تعرض محمد صلاح نجم ليفربول لانتقادات شديدة من روي كين .

كان كين قد انتقد صلاح بعد رد فعل النجم المصري، عقب خروجه غاضبا من قرار المدرب يورجن كلوب الذي استبدله في آخر ربع ساعة من مباراة ليفربول وتشيلسي 1-1، الأحد الماضي، ضمن الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلق روي كين على سلوك صلاح في تصريحات لـ "سكاي سبورتس": لا بأس أن تكون مستاءً، ولكن يجب ألا يكون ذلك لفترة طويلة، كان يهز رأسه أثناء جلوسه على الدكة وذراعاه في الهواء، عليه أن يجلس ويصمت.

واختلف مايكل أوين، الفائز بالكرة الذهبية 2001، مع انتقادات روي كين لصلاح، وكشف بأنه تفاجأ برؤية نجم ليفربول يستبدل أمام تشيلسي في لحظات حاسمة من المباراة.

وقال أوين في تصريحات إعلامية: لقد كنت متفاجئا، لأن صلاح قدم أداءً جيداً، قدم تمريرة رائعة وحاسمة في المباراة، وسدد كرة بقدمه اليمنى اصطدمت بالعارضة.

وأضاف: ظهر بشكل قوي في اللقاء، إنه أسطورة ليفربول المطلقة، يسجل باستمرار عشرات وعشرات الأهداف كل موسم، وكنت متفاجئا للغاية من قرار استبداله بلاعب يبلغ من العمر 17 عاما.

وفشل محمد صلاح لاعب ليفربول في التسجيل خلال مباراة افتتاح الموسم بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ انضمامه إلى ليفربول بموسم 2017-2018 قادما من روما الإيطالي.

وفي المواسم الستة الماضية، سجل قائد منتخب مصر 8 أهداف خلال المباريات الافتتاحية، بالإضافة إلى 3 تمريرات حاسمة، معززًا رقمه في صناعة الأهداف بعدما مرر لزميله لويس دياز تمريرة حاسمة جاء منها هدف ليفربول في شباك تشيلسي.