قدم فرع ثقافة المنيا مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية، من بينها عروض سينمائية تهدف إلى نشر الوعي وتشجيع المناقشات حول موضوعات هامة تخص حقوق المرأة وقضاياها. ومن بين الأفلام التي تم عرضها في قصر ثقافة المنيا يتم ترجمتها باسم "جروب الماميز".

يعتبر فيلم "جروب الماميز" فعالية ثقافية هامة، حيث يسلط الضوء على قصة نساء مصريات يجتمعن في مجموعة لمواجهة تحديات ومشاكل يعانين منها في حياتهن اليومية. يهدف الفيلم إلى تشجيع المرأة على الوقوف مع بعضها البعض وتبادل الخبرات والدعم المتبادل، وذلك من خلال عرض تجارب حقيقية تعكس قدرة المرأة على التغيير والنجاح رغم التحديات.

تم استقطاب عدد كبير من الجمهور لحضور عروض فيلم "جروب الماميز"، مما يعكس اهتمام المجتمع بقضايا المرأة وتشجيعه لأنشطة تعزز دورها في المجتمع. كما لاقى الفيلم ردود فعل إيجابية من الحضور، حيث تم مناقشة المواضيع المطروحة في الفيلم وتوجيه الأسئلة والتعليقات المتعلقة بحقوق المرأة وكيفية تعزيزها.

ويأتى ذلك في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني على تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، تسعى فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة لدعم المرأة المصرية في كافة المجالات.

وتأتي أهمية دعم المرأة المصرية من خلال توفير الفرص والمنصات التي تمكِّنها من التعبير عن نفسها وإبراز قدراتها ومهاراتها. وتعد الثقافة والفن من أبرز تلك المجالات التي تساهم في تعزيز دور المرأة في المجتمع.

يُذكر أن قصر ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة يعمل باستمرار على تنظيم فعاليات مختلفة تهدف إلى تعزيز قدرات ومهارات المرأة المصرية في مختلف المجالات الثقافية والفنية. ومن خلال هذه الجهود، يسهم القصر في تعزيز دور المرأة في المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة.

ثقافة المنيا تقدم عروض سينما وفيلم جروب الماميز

ثقافة المنيا تقدم عروض سينما وفيلم جروب الماميز

ثقافة المنيا تقدم عروض سينما وفيلم جروب الماميز

ثقافة المنيا تقدم عروض سينما وفيلم جروب الماميز