تعمل فرق العمل في قصر ثقافة مغاغة، التابع لفرع ثقافة المنيا، على تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية التي تلقى استحساناً كبيراً من قبل المجتمع المحلي. وفي هذا الصدد، تم عرض فيلم "جروب الماميز" في قصر ثقافة مغاغة. يعتبر هذا الفيلم مثالاً بارزاً على الجهود المبذولة لتعزيز الثقافة والفن في المنطقة.

"جروب الماميز" هو فيلم مصري قوى يناقش قضايا المرأة ويكشف عن دورها الهام في المجتمع. يتتبع الفيلم حياة مجموعة من النساء المصريات، ويروي قصصهن وصراعاتهن في سبيل تحقيق الاستقلالية والحرية في مجتمع قائم على التحيزات الاجتماعية والثقافية.

وقد تم اختيار عرض هذا الفيلم في قصر ثقافة مغاغة لأنه يسلط الضوء على دور وتحديات المرأة المصرية، ويساهم في تعزيز تفكير المجتمع وإلهام الجمهور بأفكار جديدة حول المساواة وحقوق المرأة. تم تنظيم العرض بالتعاون مع الجمعية المصرية للسينما والفنون، بهدف تعزيز الثقافة السينمائية وتشجيع صناعة السينما المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات مثل هذه تعكس التزام الهيئة العامة لقصور الثقافة وفروعها بدعم تنمية المرأة المصرية في مختلف المجالات. وتشكل هذه الأنشطة فرصة قيمة لتعزيز قدرات ومواهب المرأة المصرية، وتوفير بيئة مناسبة للتفاعل الثقافي والفني بين الجمهور والفنانات المحليات.

باستمرار هذه الجهود من قبل فرع ثقافة المنيا وقصور الثقافة في مصر، يأمل الجميع أن يكون للمرأة المصرية المزيد من الفرص في المستقبل للتعبير عن مواهبها وذاتها في كافة المجالات.

ثقافة المنيا تقيم عروض سينما وفيلم جروب الماميز بمغاغة

ثقافة المنيا تقيم عروض سينما وفيلم جروب الماميز بمغاغة

ثقافة المنيا تقيم عروض سينما وفيلم جروب الماميز بمغاغة