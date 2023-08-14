أغرب مسابقة لحماية أمريكا

بطريقة ذكية تستهدف الأمن السيبراني، لجأت الولايات المتحدة إلى طريقة مبتكرة لمواجهة هجمات القرصنة المتواصلة، وذلك بتنظيم مسابقة ومنح جائزة قيمتها 50 ألف دولار لمن ينجح فى شن هجوم إلكترونى وسرقة بيانات قمر اصطناعى حكومى.

تهدف هذه الطريقة إلى تعزيز القدرات على مواجهة الهجمات الإلكترونية التى تواجه الحكومة، عبر معرفة نقاط الضعف الموجودة فى الأقمار الاصطناعية، وذلك حسب موقع «بيزنس إنسايدر».

وسيحصل فريق المخترقين الفائز على جائزة بقيمة 50 ألف دولار، والمركز الثانى على 30 ألف دولار، والثالث على 20 ألفا.

تأتى هذه الخطوة فى ظل زيادة حجم الهجمات السيبرانية التى تستهدف شركات تكنولوجيا عملاقة، ووكالات حكومية أمريكية، وتوجه الولايات المتحدة أصابع الاتهام فى أغلب الهجمات الإلكترونية إلى الصين.

قد أعلنت الحكومة الأمريكية عن مسابقة تحمل اسم «Hack-A-Sat» تمولها القوات الجوية والقوات الفضائية، تستهدف جمع القراصنة خلال برامج واقعية اختراق بيانات قمر اصطناعي، وسيسمح للمشاركين بمحاولة اختراق القمر الاصطناعى «مون لايتر» التابع للقوة الفضائية الأميركية، والعمل على الوصول للبيانات الخاصة به.