افتتاح «الباتروس لاجونا كلوب» شرم الشيخ نوفمبر.. و«الباتروس بورتو فينو» مرسى علم فى ديسمبر القادم

صرح كامل أبوعلى رئيس مجلس إدارة مجموعة بيك الباتروس للفنادق بأن المجموعة سوف تفتح أحد مشروعاتها الاستثمارية الجديدة فندق الباتروس لاجونا كلوب فى شرم الشيخ فى نوفمبر القادم بسعة فندقية تصل إلى ٢٠٠ غرفة، وأضاف أبوعلى أن إجمالى استثمارات المجموعة فى الفندق الجديد بلغت ٤٠٠ مليون جنيه، وأشار «أبوعلى» إلى أن المجموعة تستهدف افتتاحا آخر لأحد مشروعاتها وهو فندق الباتروس بورتو فينو بمرسى علم والذى تصل سعته الفندقية إلى ٨٤٠ غرفة وجناحاً فندقياً وتخطط المجموعة أن يكون مشروعا سياحيا عالميا يضم ثلاثة فنادق سبق أن استحوذت المجموعة عليها منذ ثلاث سنوات وسيكون من أكبر المشاريع بمدينة مرسى علم.

وأضاف «أبوعلى» أن المجموعة تستهدف أن تصل الطاقة الفندقية لها إلى ١٧ ألف غرفة بحلول ٢٠٢٥ حيث تمتلك وتدير حاليا مجموعة بيك الباتروس الشهيرة ٢٦ فندقا فى مصر فى مدن الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم فضلا عن ٣ فنادق بطاقة ١٠٠٠ غرفة فى المملكة المغربية.

والجدير بالذكر أن المجموعة افتتحت ٤ فنادق جديدة فى عام ٢٠٢٢ وهى «الباتروس بلو سبا بالغردقة» بطاقة ٣١٨ غرفة وجناح والذى يعد أول منتجع صحى متكامل فى المنطقة، و«الباتروس لاجونا فيستا» فى شرم الشيخ بطاقة ٥٤٩ غرفة وجناحاً فندقياً بإطلالة مباشرة على جزيرتى تيران وصنافير، ومنتجع «الباتروس رويال جراند شرم الشيخ» بطاقة ٣٥٣ غرفة وجناح فندقى بإطلالة مباشرة على البحر الأحمر فى منطقة الهضبة.

بالإضافة إلى أحدث المشروعات التى تم افتتاحها منذ شهور قليلة وهو «نيفر لاند سيتى» بالغردقة الذى يعد أكبر مدينة ألعاب مائية - ترفيهية فى الشرق الأوسط مما يجعله من أكبر المشروعات الترفيهية فى المقصد السياحى المصرى وتبلغ إجمالى طاقته الفندقية ١٥٤٩ غرفة وجناحاً فندقياً، ويستوعب نحو ٦ آلاف نزيل ويستهدف هذا المشروع تنشيط نمط سياحة العائلات.