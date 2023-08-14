بيت ثقافة جهينة يقيم محاضرة عن مكافحة الهجرة غير الشرعية

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، عن تنظيم العديد من الأنشطة الفنية والثقافية في إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة سوهاج برئاسة جلال أبو الدهب.

وقد نُفّذ بيت ثقافة جهينة التابع لفرع ثقافة سوهاج محاضرة ثقافية بعنوان "مكافحة الهجرة غير الشرعية". قدّم هذه المحاضرة محمد على محمد عبدالرحيم، وذلك في إطار جهود الهيئة لتوعية المجتمع وتعزيز الوعي حول قضايا المهاجرين غير الشرعيين.

تهدف هذه المحاضرة إلى تسليط الضوء على مخاطر وتحديات الهجرة غير الشرعية، والتأثيرات السلبية التي تنجم عنها على الأفراد والمجتمعات. كما تُعَدُّ هذه المحاضرة فرصة لتعزيز الوعي بأهمية مكافحة هذه الظاهرة والعمل على إيجاد حلول جذرية للحد منها.

يتضمن البرنامج المقدم في المحاضرة شرحًا مفصلًا لأسباب الهجرة غير الشرعية وتأثيراتها على المجتمعات، بالإضافة إلى توضيح الجهود التي تبذلها الحكومة والمؤسسات المعنية في مجال مكافحتها. كما يَتضمَّن البرنامج نصائح وإرشادات للشباب والشابات للحفاظ على استقرارهم والتفكير في حلول أخرى قانونية لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم.

وفي نهاية المحاضرة، كان هناك جلسة استفسارات وأجوبة حيث تسنحت الفرصة للمشاركين لطرح أي أسئلة أو استفسارات تخص الموضوع المطروح. عبر الحاضرون عن إعجابهم بالمحاضرة وأثنوا على نوعية المعلومات المقدمة وأهميتها في توعية الشباب والمجتمع بشكل عام.

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، وفرع ثقافة سوهاج، برئاسة جلال أبو الدهب، جهودًا مستمرة في تنظيم الأنشطة الفنية والثقافية في إطار تعزيز التنمية الثقافية في منطقة وسط الصعيد وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الثقافة والفنون

بيت ثقافة جهينة يقيم محاضرة ثقافية بعنوان " مكافحة الهجرة الغير شرعية "

بيت ثقافة جهينة يقيم محاضرة ثقافية بعنوان " مكافحة الهجرة الغير شرعية "

بيت ثقافة جهينة يقيم محاضرة ثقافية بعنوان " مكافحة الهجرة الغير شرعية "

بيت ثقافة جهينة يقيم محاضرة ثقافية بعنوان " مكافحة الهجرة الغير شرعية "

بيت ثقافة جهينة يقيم محاضرة ثقافية بعنوان " مكافحة الهجرة الغير شرعية "

بيت ثقافة جهينة يقيم محاضرة ثقافية بعنوان " مكافحة الهجرة الغير شرعية "