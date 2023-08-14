مسببات شائعة تؤدي للإصابة بالربو.. الحيوانات الأليفة واحدة منها

الربو مرض التهابي يصيب الشعب الهوائية إلى الرئتين، ويجعل التنفس صعبًا ويمكن أن يجعل بعض الأنشطة البدنية صعبة أو حتى مستحيلة.

يمكن أن تصاب بنوبة ربو إذا لامست مواد تزعجك، يطلق مقدمو الرعاية الصحية على هذه المواد اسم "محفزات"، ومعرفة مسببات الربو لديك يجعل من السهل تجنب نوبات الربو.

يمكن أن تكون المحفزات مختلفة لكل شخص، لكن بعض المحفزات الشائعة تشمل:

تلوث الهواء: أشياء كثيرة بالخارج يمكن أن تسبب نوبة ربو يشمل تلوث الهواء انبعاثات المصانع وعوادم السيارات ودخان حرائق الغابات والمزيد.

عث الغبار: لا يمكنك رؤية هذه الحشرات ، لكنها موجودة في منازلنا إذا كنت مصابًا بحساسية عثة الغبار ، فقد يتسبب ذلك في نوبة ربو.

التمرين: بالنسبة لبعض الناس ، يمكن أن تسبب التمارين نوبة قلبية.

العفن: يمكن للأماكن الرطبة أن تفرخ العفن ، والذي يمكن أن يسبب مشاكل إذا كنت مصابًا بالربو ليس عليك حتى أن تكون مصابًا بالحساسية من العفن لتتعرض لهجوم.

الآفات: يمكن أن تسبب الصراصير والفئران والآفات المنزلية الأخرى نوبات الربو.

الحيوانات الأليفة: يمكن أن تسبب حيواناتك الأليفة نوبات الربو وإذا كنت تعاني من حساسية تجاه وبر الحيوانات الأليفة (قشور الجلد المجففة) ، فإن استنشاق الوبر يمكن أن يسبب تهيجًا لمجرى الهواء.

دخان التبغ: إذا كنت أنت أو أي شخص في منزلك يدخنون ، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالربو ويجب ألا تدخن أبدًا في الأماكن المغلقة مثل السيارة أو المنزل ، وأفضل حل هو الإقلاع عن التدخين. يمكن لمزودك المساعدة.

مواد كيميائية أو روائح قوية: يمكن أن تؤدي هذه الأشياء إلى حدوث هجمات لدى بعض الأشخاص.

التعرضات المهنية المحددة: يمكن أن تتعرض للعديد من الأشياء في وظيفتك ، بما في ذلك منتجات التنظيف والغبار من الدقيق أو الخشب أو المواد الكيميائية الأخرى. يمكن أن تكون هذه كلها محفزات إذا كنت مصابًا بالربو.