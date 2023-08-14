نوبات الربو وأشهر أنواعها من المتقطع إلى المستمر

الربو، المعروف أيضًا باسم الربو القصبي هو مرض يصيب رئتيك، لإنها حالة مزمنة (مستمرة) ، مما يعني أنها لا تختفي وتحتاج إلى إدارة طبية مستمرة.

ما هي نوبة الربو؟

عندما تتنفس بشكل طبيعي ، تسترخي العضلات حول مجرى الهواء ، مما يسمح للهواء بالتحرك بسهولة وهدوء. خلال نوبة الربو ، يمكن أن تحدث ثلاثة أشياء:

تشنج قصبي: تنقبض (تضيق) العضلات حول الشعب الهوائية. عندما يتم شدها ، فإنها تجعل مجاريك الهوائية تضيق. لا يمكن أن يتدفق الهواء بحرية عبر الممرات الهوائية الضيقة.

الالتهاب: تتورم بطانة المسالك الهوائية. لا تسمح المسالك الهوائية المتورمة بدخول أو خروج الكثير من الهواء إلى رئتيك.

إفراز المخاط: أثناء الهجوم ، ينتج جسمك المزيد من المخاط. هذا المخاط السميك يسد المسالك الهوائية.

عندما تضيق مجاري الهواء لديك ، فإنك تُصدر صوتًا يسمى صفيرًا عند التنفس ، وهو ضجيج يصدره مجرى الهواء عند الزفير. قد تسمع أيضًا نوبة ربو تسمى تفاقم أو اشتعال. إنه المصطلح عندما لا يتم السيطرة على الربو الذي تعاني منه.

ما هي أنواع الربو الموجودة؟

ينقسم الربو إلى أنواع بناءً على سبب الأعراض وشدتها يحدد مقدمو الرعاية الصحية الربو على أنه:

متقطع: يأتي هذا النوع من الربو ويختفي حتى تشعر أنك طبيعي بين نوبات الربو.

مستمر: يعني الربو المستمر أن لديك أعراضًا في كثير من الأحيان. يمكن أن تكون الأعراض خفيفة أو معتدلة أو شديدة يعتمد مقدمو الرعاية الصحية في شدة الربو على عدد مرات ظهور الأعراض لديك. يفكرون أيضًا في مدى قدرتك على القيام بالأشياء أثناء الهجوم.