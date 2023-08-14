أمريكا تكشف عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

كشفت "وزارة الخارجية الأمريكية"، عن مساعدات دفاعية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الإثنين.

وفي يوليو الماضي، قدمت الخارجية الأمريكية مساعدات عسكرية تشمل تقديم معدات وخدمات دفاعية مثل الرادارات والأسلحة المضادة للدروع والمركبات المدرعة.

حيث تذهب المساعدات إلى دعم أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي وتعزيز سيادتها وأمنها.

التعاون الأمني مع أوكرانيا:

وهذه المساعدات تأتي في إطار التزام الولايات المتحدة بالتعاون الأمني مع أوكرانيا وحلفائها في حلف شمال الأطلسي.

وقد جدد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر دعم بلاده لأوكرانيا، مؤكدًا أن برلين تقف "جنبًا إلى جنب" مع كييف.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قال ليندنر لدى وصوله إلى كييف في أول زيارة له منذ بداية الحرب، إنه سيجري محادثات "ملموسة للغاية" مع المسؤولين الأوكرانيين حول كيفية دعم وزارة المالية الألمانية لأوكرانيا الآن وفي المستقبل.

من ناحية أخرى، يُواجه الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، انتقادات حادة بسبب رد فعله على ارتفاع عدد القتلى في هاواي جراء حرائق الغابات الشديدة، إذ أخبر الصحفيين خلال عطلة على شاطئ ديلاوير أنه "ليس لديه تعليق"، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الإثنين.

وقال جاستن سينك من بلومبرج على "إكس"، المعروف سابقًا باسم "تويتر": بعد بضع ساعات على شاطئ ريهوبوث، سئل بايدن عن ارتفاع عدد القتلى في هاواي.. ورد الرئيس بـ"لا تعليق" قبل عودته إلى المنزل.

وأكد الفيديو في وقت لاحق روايته، حيث توقف بايدن لفترة وجيزة قبل الرد والدخول في وسيلة النقل الخاصة به.

وقال مهدي حسن، مقدم برنامج شبكة "إم إس إن بي سي" الأمريكية، الذي كثيرًا ما يدافع عن البيت الأبيض، إن رد بايدن "سيؤذيه" ووصفه بأنه "أخطاء غير مقصودة".