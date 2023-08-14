محافظ أسوان: الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها بنصر النوبة

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية دخول أى مشروعات يتم الإنتهاء منها للخدمة حتى يجنى المواطن الأسوانى ثمار ما تقوم به أجهزة الدولة من جهود فى كافة قطاعات العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مع الإسراع بوتيرة العمل فى مختلف المشروعات للإنتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ، مكلفاً بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن سرعة تسليم عدد 100 بيت " ظهير صحراوى " بقرية وادى العرب بمركز نصر النوبة ، والتى لم يتم تسليمها حتى الآن على الرغم من إجراء القرعة العلنية لها ، وتحديد المنتفعين بها .

جاء ذلك أثناء قيام صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بعرض الموقف التنفيذى للعديد من المشروعات الجارية والتى تم الإنتهاء منها بمختلف القرى .

بالإضافة إلى عرض ما تم إتخاذه من إجراءات إستباقية حيال بعض الأشخاص من أصحاب النفوس الضعيفة والمصالح الشخصية ، والذين يحاولون بث الروح السلبية فى نفوس المواطنين ، وتعطيل مسيرة العمل والإنتاج ، مع الإستمرار فى حصر هؤلاء للتعامل القانونى الرادع معهم ، علاوة على عرض موقف مشروع إحلال وتجديد المنازل بقرى نصر النوبة.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أن هناك إهتمام كبير من الرئيس السيسى بأهالى النوبة ، وهذا تجسد واقعاً ملموساً بأن يحظى مركز نصر النوبة بخدمات غير مسبوقة ، وإصراره على إدراج المركز ضمن المرحلة الأولى لمبادرة " حياة كريمة " ، وهو ما يتم جنى ثماره الآن بتشغيل 9 مجمعات للخدمات ، وكذا الخدمات الزراعية ، وبدء تشغيل موقف سيارات نقل الركاب بمدينة نصر النوبة.

والذى تم إنشاؤه ضمن الخطة الإستثمارية للوحدة المحلية بتكلفة إجمالية 3.7 مليون جنيه ، على مساحة 3200 م2 حيث يستوعب 74 سيارة ، ويخدم العديد من خطوط السير ، لافتاً إلى أنه يتوازى مع ذلك البدء فى التشغيل التجريبى للعديد من المراكز الطبية والوحدات الصحية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، وأيضاً تطوير مستشفى نصر النوبة المركزى بطاقة 123 سرير موزعين على أقسام الإقامة والعناية المركزة .

بجانب 6 حضانات للأطفال المبتسرين ، وأيضاً 33 ماكينة غسيل كلوى ، وكذا 2 غرفة عمليات ، مع دراسة الإستفادة من موقف السيرفيس القديم على مساحة 1890 م2 .