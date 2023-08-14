دوري روشن السعودي.. موعد مباراة النصر والاتفاق والقنوات الناقلة

تصدرت مباريات الدوري السعودي محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع انطلاق مباراة نادي النصر ضد نادي الاتفاق في إطار دوري روشن السعودي للمحترفين بموسمه الجديد 2023-2024.

وبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن موعد وتفاصيل مباراة النصر والاتفاق ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين والتي نستعرضها خلال السطور التالية:

دوري روشن السعودي.. موعد مباراة النصر والاتفاق

فيما تقام مباراة النصر ضد الاتفاق، مساء اليوم الاثنين الموافق 14 أغسطس 2023م، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والقدس، قطر، اليمن، الأردن، البحرين، العراق، سوريا، لبنان، الكويت، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة السابعة مساءًا بتوقيت تونس والجزائر، المغرب، وذلك على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

الدوري السعودي 2023/2024..القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق اليوم

من المقرر أن يتم نقل مباريات دوري روشن السعودي عبر القنوات الرياضية السعودية SSC التي تنقل كل البطولات المحلية بالمملكة العربية السعودية بشكل حصري للجماهير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قنواتها المشفرة فقط.

الدوري السعودي .. تشكيل النصر السعودي المتوقع ضد الاتفاق اليوم

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - عبدالإله العمري - أليكس تيليس.

خط الوسط: عبد الله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا.

الهجوم: أندرسون تاليسكا - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو.

دوري روشن السعودي..تشكيل الاتفاق المتوقع لمواجهة النصر اليوم