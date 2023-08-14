الغربية: تحرير 42 محضراً متنوعاً و رفع 236 طن قمامة بالمحلة

أكد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه تم تحرير 42 محضر متنوع بمركز المحلة ( 19 محضر غلق و 16 محضر نظافة و 5 محاضر إشغالات و 2 محضر بيئة ) و ذلك خلال حملات مكثفة للنظافة و البيئة و الإشغالات و متابعة قرارات مجلس الوزراء بخصوص أعمال الغلق و التى قامت بها الوحدات المحلية تحت إشراف المهندس سامى حاتم و المهندس محمد السباعي و المهندس محمد صالح نواب رئيس المدينة بالتنسيق مع رؤوساء الوحدات المحلية

و أضاف أن الحملات تمكنت من رفع 236 طن قمامة خلال حملات النظافة التى شملت كورنيش كفر حجازى بشبرابابل و ترعة القرشية بصفط تراب و مدخل القرية بالهياتم و طريق قطور بالعامرية و قرية سندسيس بالمعتمدية و أمام المصالح الحكومية بميت الليت و قرية طنبارة بالشهيدى و شارع داير الناحية لبلقينا و نفق المغازى بالجابرية و الطرق الرئيسية بنمرة البصل و أمام مراكز الشباب و المدارس بدمرو و قرية عطاف بمحلة حسن و شارع الثورة بمحلة أبو على و أمام المستشفى بسامول و شارع البحر بقرية بشبيش و أمام البوابة التعريفية بالبنوان