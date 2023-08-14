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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الغربية: تحرير 42 محضراً متنوعاً و رفع 236 طن قمامة بالمحلة

جانب من رفع القمامة
جانب من رفع القمامة بالمحلة

أكد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه تم تحرير 42 محضر متنوع بمركز المحلة ( 19 محضر غلق و 16 محضر نظافة و 5 محاضر إشغالات و 2 محضر بيئة ) و ذلك خلال حملات مكثفة للنظافة و البيئة و الإشغالات و متابعة قرارات مجلس الوزراء بخصوص أعمال الغلق و التى قامت بها الوحدات المحلية تحت إشراف المهندس سامى حاتم و المهندس محمد السباعي و المهندس محمد صالح نواب رئيس المدينة بالتنسيق مع رؤوساء الوحدات المحلية

و أضاف أن الحملات تمكنت من رفع 236 طن قمامة خلال حملات النظافة التى شملت كورنيش كفر حجازى بشبرابابل و ترعة القرشية بصفط تراب و مدخل القرية بالهياتم و طريق قطور بالعامرية و قرية سندسيس بالمعتمدية و أمام المصالح الحكومية بميت الليت و قرية طنبارة بالشهيدى و شارع داير الناحية لبلقينا و نفق المغازى بالجابرية و الطرق الرئيسية بنمرة البصل و أمام مراكز الشباب و المدارس بدمرو و قرية عطاف بمحلة حسن و شارع الثورة بمحلة أبو على و أمام المستشفى بسامول و شارع البحر بقرية بشبيش و أمام البوابة التعريفية بالبنوان