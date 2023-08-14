الرئيس العراقي يبحث ملف النازحين والأوضاع السياسية والأمنية بالبلاد

بحث الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ملف النازحين والأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

عبد اللطيف جمال رشيد

وذكر المكتب الإعلامي للرئيس العراقي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - أن رشيد استعرض مع الأعرجي الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وتم التأكيد على ضرورة ترسيخ الأمن والتعايش السلمي ومواصلة تكثيف الجهود؛ بما يعزز أمن الحدود ويضمن سلامة المواطنين وحماية حقوقهم ومصالحهم.

وأشار البيان إلى أن اللقاء بحث ملف النازحين، وضرورة العمل الجدي لإنهاء معاناتهم الصعبة وعودتهم إلى مناطق سكناهم وتهيئة الظروف الخدمية لتلبية احتياجاتهم.

ومن ناحية أخري، التقي رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم بالسفير الياباني لدى العراق فوتوشي ماتسوموتو، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين بغداد وطوكيو في مجال القطاعات الإنتاجية، كالزراعة والصناعة و السياحة والاستثمار والتكنولوجيا.