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الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الصحفيين تُعلن عن دورة حول مهارات التعليق الإذاعي والتليفزيوني "voice over”

بوابة الوفد الإلكترونية

تعلن لجنة تطوير المهنة والتدريب تنظيم دورة تدريبية حول مهارات التعليق الإذاعي والتليفزيوني «voice over» وتشمل المحاور التالية:

إجادة كافة فنون التعليق الصوتي «الإخباري، الوثائقي، الإعلانات»

تعلم مهارات تقديم البرامج، والندوات والمؤتمرات.

التدريب على مهارات التحكم بالصوت، وأنواع الطبقات الصوتية.

المفاتيح الأساسية في تحليل النص من أجل التعليق الصوتي.

أسس «ستانسلافيسكي» الخاصة بالتعليق الصوتي.

الأنواع الأربعة للتنفس، وتطبيقاتها في التعليق الصوتي:

تعلم مهارات الأداء الصوتي.

التدريب على مهارة الارتجال.

إدارة أعمال التعليق الصوتي.

تطوير ملكة التخيّل لدى المعلّق الصوتي.

كيفية إدارة الأزمات والوقت والضغوط.

فن الصمت والوقفات الكلامي

وتبلغ قيمة الرسوم المستحقة للدورة 100 جنيه بأسبقية الحجز، على أن يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز التدريب بنقابة الصحفيين، وتقوم بالتدريب الأستاذة رضا الكرداوى- المذيعة باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وتقتصر جميع الدورات على أعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم، التسجيل بأسبقية السداد.