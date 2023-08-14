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الإثنين 14 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

4 مباريات مشتعلة بالدوري السعودي الليلة.. الموعد والقنوات الناقلة

النصر السعودي
النصر السعودي

تسأنف اليوم الإثنين، مباريات الجولة الأولي من مسابقة الدوري السعودي، والذي بات محط أنظار العالم كله بعد كوكبة النجوم التي تعاقدت معها الأندية ليصبح من أقوي الدوريات العربية والشرق الأوسط.

وانطلق الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم الجمعة الماضية 11 أغسطس، ومن المقرر أن تنتهي الجولة الأولي اليوم الإثنين بإقامة 4 مباريات من العيار الثقيل.

 

حيث يلتقي فريق الهلال الباحث عن مصالحة جماهيره بعد خسارة البطولة العربية مع نظيره أبها في السادسة مساء، بينما يبدأ فريق اتحاد جدة صاحب اللقب الأخير رحلته في الدفاع عن الدرع بمواجهة الرائد.

 

وفي التاسعه مساء يلتقي فريق النصر المتوج مؤخرا ببطولة كأس الملك مع نظيره الاتفاق، بينما يلتقي الشباب السعودي في نفس التوقيت أيضًا مع الأخدود الصاعد حديثًا لدوري روشن.

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة

أبها والهلال، وتنطلق المباراة في تمام 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على SSC EXTRA 1 HD .

الرائد والاتحاد، وتنطلق المباراة في تمام 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على SSC1 SD.

الاتفاق والنصر، وتنطلق المباراة في تمام 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتُذاع على SSC1 HD

الشباب والأخدود، وتنطلق المباراة في تمام 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتُذاع على SSC EXTRA 1 SD.

 

 

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