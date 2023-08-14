"ري أبوتيج" يطهر مخرات السيول فى درنكة البحري والقبلي

قامت هندسة ري أبوتيج في محافظة أسيوط بتنفيذ توجيهات المهندس عمر سيف النصر، مدير عام الإدارة العامة لري أسيوط، وذلك في إطار حرص الدولة على تطهير الترع والمجاري المائية بصفة مستمرة واستعداداً لموسم الأمطار المقبل.

تمت عملية تطهير مخر سيل درنكه البحري ومخر سيل درنكه القبلي، وذلك ضمن خطة وزارة الري لتطهير مخارج السيول. تأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات الدولة للحد من آثار الأمطار الغزيرة على المناطق الزراعية والعامة.

وتهدف عملية التطهير إلى تنظيف المخارج المائية وإزالة الترسبات والتجمعات العائقة التي قد تؤدي لانسداد تصريف المياه خلال فترة هطول الأمطار الغزيرة. وبالتالي، فإن هذه العملية تسهم في تحسين تصريف المياه وتقليل فرص حدوث فيضانات وفجوات في الشبكة المائية.

وتأتي جهود هندسة ري أبوتيج ضمن الجهود العامة للدولة في التصدي لمشكلة انسداد الترع والمجاري المائية، والحفاظ على سلامة الأراضي الزراعية والسكان في المناطق المحيطة.

إن تنظيف المخارج المائية بشكل منتظم يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة للتصدي للتحديات المائية، ويعكس التزام الحكومة بالحفاظ على الموارد المائية وتطوير قطاع الري.

تستهدف الحكومة مواصلة تطهير الترع والمجاري المائية في جميع أنحاء البلاد بصورة دورية ومستمرة، بهدف تعزيز قدرة البنية التحتية على مواجهة التحديات المائية وتقليل حدوث الكوارث الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

ومن المتوقع أن تستمر جهود تطهير الترع والمجاري المائية قبل وأثناء موسم الأمطار، وذلك بهدف تعزيز الاستعدادات والتأكد من تصريف المياه بسلاسة خلال هذه الفترة الحساسة.

ري ابوتيج يطهر مخر سيل درنكه البحري ومخر سيل درنكه القبلي

ري ابوتيج يطهر مخر سيل درنكه البحري ومخر سيل درنكه القبلي