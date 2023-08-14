ري أبو تيج .. تواصل حملات تنظيف وتطهير الترع بساحل شطب والمطيعة

نفذت الإدارة العامة لري أسيوط أعمال نزع الحشائش في فرع ساحل شطب وفرع ساحل المطيعة بوحدة هندسة ري أبو تيج.

تأتي هذه الأعمال في إطار جهود الدولة الحثيثة للحفاظ على نظافة وسلامة المجاري المائية، وذلك بهدف ضمان توفير المياه النظيفة للمزارع والمناطق المحيطة. يتم إزالة الحشائش والأعشاب الضارة من قنوات الري، مما يساعد على تحسين تدفق المياه وتقليل فرصة حدوث انسدادات وانتشار الأمراض.

وتُعد وحدة هندسة ري أبو تيج جزءًا من الجهود الهامة التي تقوم بها الدولة لتحسين وصيانة البنية التحتية للمجاري المائية. تعمل الوحدة على توجيه الموارد اللازمة لتنفيذ عمليات نزع الحشائش بطرق فعالة وسليمة، بالاستفادة من أحدث التقنيات والمعدات المتوفرة.

تُعَدْ هذه الجهود مؤشرًا على التزام الدولة بتطوير قطاع الري وتحسين إدارته، حيث يُعَدُّ التركيز على صيانة وتنظيف المجاري المائية أحد العوامل الأساسية لإنتاجية وفاعلية نظام الري. من المتوقع أن تسهم هذه الأعمال في تحسين جودة موارد المياه وزيادة إنتاجية المزارع، وبالتالي تحقيق فوائد اقتصادية ملموسة.

بالاستمرار في تنفيذ أعمال نزع الحشائش وصيانة البنية التحتية للمجاري المائية، تؤكد الدولة التزامها بتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة المائية، وتكرس جهودها لتأمين توفر المياه الصالحة للاستخدام الزراعي والإنتاجي.

ري أبو تيج نزع الحشائش في فرع ساحل شطب وفرع ساحل المطيعة

ري أبو تيج نزع الحشائش في فرع ساحل شطب وفرع ساحل المطيعة

ري أبو تيج نزع الحشائش في فرع ساحل شطب وفرع ساحل المطيعة