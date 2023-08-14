تقدم طارق أبوعقرب رئيس نادي أبوتيج الرياضي بشكوى رسمية إلى لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المستشار عادل الشوربجي، للاحتفاظ بحقه في البقاء بدوري القسم الثالث، بسبب القرار رقم 2965 الذي اتخذه الاتحاد ضد نادي أبوتيج الرياضي يوم 7 أغسطس الجاري.

وتوجه طارق أبوعقرب إلى اتحاد الكرة بخطاب احتجاج رسمي تم تقديمه للجنة التظلمات بالاتحاد، وتم دفع رسومه المقدرة بـ 5700 جنيه، وتم تدعيمه بالمستندات الرسمية التي تؤكد صحة موقفه طوال الموسم المنتهي 2023/2022 والتي تؤكد بقاءه بدوري القسم الثالث في الموسم المقبل 2024/2023.

وجاء في خطاب الاحتجاج أن نادي أبوتيج يتقدم للتظلم من قرار إتحاد الكرة رقم 2965 الذي مفاده قبول الاتحاد للاحتجاج المقدم من نادى البداري لما جاء به من مخالفات عديدة وجسيمة في حق نادي أبوتيج، حيث إن نادي البداري تقدم بالاحتجاج على اشتراك أحد لاعبي نادي أبو تيج في المباراة المقامة بين فريقه أبو تيج ونظيره نادي ناصر الفكرية التي أقيمت يوم 15 نوفمبر من العام الماضي 2022، وقام الاتحاد باتخاذ القرار باعتبار نادي أبو تيج مهزوما بنتيجة صفر /2، وإعادة صياغة الترتيب العام لنادى أبوتيج من ترتيبه المقرر له في المجموعة إلى درجة أقل فهو ج.ف. فادح في حق الفريق، لنجد أن هذا القرار تسبب في حرمان النادي من ترتيبه العام وحرمان اللاعبين أبناء النادي من التمتع بمكاسب فوزهم وجهدهم المبذول في المباراة.

وجاء في احتجاج أبوتيج أيضا أن هذا القرار جاء بالمخالفة لنص المادة رقم 5 الاحتجاجات من لائحة لجنة التظلمات والتي تنص على أن يتم تقديم الاحتجاج للجنة المسابقات التي تدير المسابقة بالفرع في مدة لا تتجاوز 48 ساعة من موعد انتهاء المباراة، فإذا تصادف في هذه المدة عطلا رسميا تستكمل المدة عقب أيام العطلة.

ويضيف النادي في احتجاجه أن اتحاد الكرة لم يراع المواعيد القانونية في قبوله للاحتجاج الذي قدمه نادى البداري في 2023/8/7 أي بعد الموعد القانوني بمدة تجاوزت الثمانية أشهر، كما أن منطقة أسيوط لكرة القدم لم تقم بإخطار نادى أبو تيج بإيقاف هذا اللاعب قبل المباراة، وإن كان قرار الاتحاد صحيحا بقبول تظلم نادي البداري بعد انقضاء الموعد القانوني من تقدم نادى أبو تيج وتفوقه على نظيره نادي ناصر الفكرية

رئيس نادي أبوتيج الرياضي يحتج علي قرار اتحاد كرة القدم رقم 2965