فصل الإضاءة عن لافتات بعض المحلات التجارية بشوارع وميادين مركز القوصية

تنفيذا للتوجيهات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية فيما يتعلق بترشيد الطاقة. وفي إطار هذه التوجيهات، قام قسم الإنارة والإعلانات والاشغالات بقيادة ناصر يحى بفصل التيار الكهربائي عن بعض لافتات المحلات التجارية في مدينة القوصية. ويأتي ذلك في ظل الأزمة الحادة التي تشهدها درجات الحرارة وتأثيرها الضار على قطاع الكهرباء.

صرح اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية بأن قسم الإنارة، بالتعاون مع إدارة الاشغالات في المجلس، قام بفصل التيار الكهربائي عن بعض لوحات الإعلانات المضيئة في عدة مناطق بالقوصية. كما تم فصل الكهرباء عن لافتات محلات في شارع خالد بن الوليد، وما زالت الأعمال قائمة لاستكمال المهمة.

وأوضح رئيس المركز أنه وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء وتعليمات الوزير المحافظ اللواء عصام سعد، هناك توجيه لجميع الجهات بزيادة ترشيد الإنارة في جميع الأماكن العامة، سواء كانت شوارعًا أو مباني حكومية أو مباني خدمية، بما في ذلك لافتات المحلات التجارية. هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة للحد من استهلاك الطاقة والحفاظ على مصادرنا الطبيعية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تحقيق التوجيهات العليا في ترشيد استهلاك الكهرباء والحفاظ على المصادر الطاقوية. وتعكس أيضًا حرص السلطات المحلية على مساهمتها في حل أزمة الكهرباء التي تواجه البلاد. من المتوقع أن يتم اتباع إجراءات إضافية في المستقبل، حسب الحاجة وبناءً على توجيهات الجهات المختصة، بهدف ضمان استدامة واستقرار قطاع الكهرباء في المنطقة