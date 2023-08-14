شهد طريق البر الشرقي بكفر شكر في القليوبية ، حادث تصادم مروع أسفر عن مصرع 5 من عائلة واحدة، من أبناء محافظة الدقهلية، خلال عودتهم لمحل إقامتهم بقرية سنتماي مركز ميت غمر.

القصة الكاملة .. لخروج خمس جثامين من أسرة واحدة ضحايا حادث تصادم بالقليوبية

وتعود تفاصيل الواقعة عندما كانت تشير عقارب الساعة الواحدة صباحا، عندما كان مهاب طاهر، طالب بكلية الطب، عائدا من حفل تخرجه بصحبة أشقائه وأبناء عمومته مستقلين سيارة ملاكي، ولكن تحولت تلك الفرحة إلى فاجعة كبرى، حيث صدمتهم سيارة نقل ثقيل بالطريق البر الشرقي بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية اتجاه مدينة المنصورة، مما أسفر عن وفاة جميع من يستقلون السيارة الملاكي.

على الفور هرولت سيارات الإسعاف وجرى نقل الجثامين إلى مستشفى كفر شكر التخصصي، تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بدفن الجثامين عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفيين.

وأوضحت التحريات الأولية أن قرية سنتماي التابعة لمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، مسقط رأس ضحايا الحادث، إن الضحايا أبناء عمومة -ثلاثة أشقاء وشقيقين آخرين، وجميعهم يعيشون في منزل واحد بالقرية.

وتم نقل الجثث لمستشفى كفر شكر، وصرحت جهات التحقيق بدفن الضحايا، وتبين مصرع روان ناصر أبو سريع التهامي، وشقيقها محمود، ونجل عمهما فيصل طاهر أبو سريع التهامي، وشقيقته منة الله وشقيقهما مهاب.

بداية أحداث الواقعة



وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل على طريق كفر شكر، ووجود ضحايا وانتقل ضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتبين مصرع 5 شباب وتم نقلهم لمستشفى كفر شكر، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على جهات التحقيق التي صرحت بدفن جثث الضحايا وطلب تحريات المباحث حول الحادث.