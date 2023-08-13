أول صندوق سيادي في العالم.. تعرف عليه

بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، باستمرار الصندوق السيادي فى تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية، يزيد البحث الآن عن الصندوق السيادي وما يقدمه وموعد التأسيس والفرص الذي يقدمها الصندوق للمستثمرين، وأول الصناديق السيادية التي تم تأسيسها في العالم.

أول صندوق سيادي في العالم:

يعود تأسيس أول صندوق سيادي في العالم دولة الكويت وهو صندوق "الهيئة العامة للاستثمار"، في عام 1953، واتسع انتشار هذه الصناديق السيادية في منطقة الخليج، بهدف استغلال الفوائض المالية الناتجة عن بيع البترول للاستثمار وتحقيق عوائد استثمارية أكبر على هذه الأموال بدلا من الإبقاء عليها دون توظيف.

صندوق مصر السيادي

أكبر الصناديق السيادية في المنطقة العربية

يتصدر جهاز أبوظبي للاستثمار الصناديق السيادية العربية.

ما هو الصندوق السيادي في نقاط:

ــ عبارة عن محفظة استثمارية تؤسسها الدول من أجل إدارة ثرواتها وفوائضها المالية

ــ تلعب الصناديق السيادية دور الذراع الاستثمارية للدولة تستخدمها في ضخ استثمارات

مما يتكون الصندوق السيادي:

ــ تتكون الصناديق السيادية من أصول مختلفة من الممكن، منها: (أراض أو أسهم في شركات أو سندات)

ــ يتم استغلال تلك الأصول بشكل استثماري لتدر عوائد وأرباح.