محافظ الغربية يشهد مشروعات التطوير بطنطا

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة تفقدية مساء اليوم، جوة تفقدية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بمركز ومدينة طنطا، وذلك لمتابعة الموقف الميداني للمشروعات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهائها طبقا للجدول الزمني، جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، الأستاذ حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا.

بدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء كورنيش الغفران والذي يمتد من كوبري قحافة وحتى منطقة الداون تاون بطول 3 كم ومتوسط عرض ما بين 15 إلى 25 متر ليكتمل بعدها ازدواج الكورنيش بداية من كوبري قحافة وحتى منطقة الداون تاون.

وحرص المحافظ، على تفقد أعمال رصف محور طريق المعامل والذي يتم إنشاؤه من خلال تغطية ترعة المعامل ورصف الطريق بطول 1800 متر وعرض 9 أمتار، كما تابع بدء أعمال إنشاء كوبري السيارات أعلى مصرف المعامل، والذي سيسهل حركة المرور بطريق طنطا السنطة القديم، من خلال ربط مدخل طنطا من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم

وفي ذات السياق تابع المحافظ الجولة بتفقد مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، حيث تابع المحافظ استمرار الأعمال داخل الإنتاج والتربية بالمشروع والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج- حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة ٧٠ مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

وتابع رحمي جولته بتفقد عمارات الإسكان الاجتماعي بالعجيزي

كما قام بتفقد أرض المجزر القديم بمنطقة العجيزي وذلك تمهيدا للاستفادة منها

واختتم محافظ الغربية جولته بتفقد وحدة الصيانة والتدريب.