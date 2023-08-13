الحميات الغذائية القاتلة للرياضيين.. محمد بن اسحاق يكشفها

حذر خبير الصحة العامة، محمد بن اسحاق، من الأنظمة الغذائية القاسية، والحميات البدائية المبتذلة، مشددا على انها قد يمكن ان تدمر الصحة، وتسبب مشاكل بدنية خطيرة، مؤكداً انها ستعرض الانسان لمخاطر الجفاف، والضعف العام والتعب، والغثيان والصداع والإمساك بشكل مستمر.

واستشهد "بن اسحاق" بدراسة أعدتها وكالة الابحاث "popsci"، والتي حذرت فيها، مماتسمى بالحميات القاتلة، مشيراً إلى ان هناك أنظمة غذائية غير متوازنة وصارمة للجسم، والتي من شأنها ان تضر بخلايا الجسم الحيوية.

وقال ان الغالبية، يهللون للأنظمة الغذائية ذات القواعد الصارمة، بحجة انها ستنقص الوزن سريعاً، مشدداً ان هذه الحميات عديمة الجدوى، ومستخدموها سيصبحون أكثر بدانة، مع إمكانية أن تلحق هذه الحميات الضرر بأنظمتهم الحيوية بالجسم.

وعدد "بن اسحاق"، أخطر الأنظمة والحميات الغذائية القاتلة والمدمرة للجسم، مشيراً إلى نظام Raw والتي يعتمد على تجنب تناول الأطعمة المطبوخة، وأيضاً، نظام الكيتون، نظام أتكينز الغذائي.

وأشار عوض بن اسحاق، إلى نظام Whole30، والذي يعتمد على الابتعاد عن السكر المضاف والكحول والحبوب والبقوليات ومنتجات الألبان، والمواد الكيميائية.

ولفت مدرب الصحة العامة، إلى نظام باليو، ويعتمد هذا النظام الغذائي على ضرورة استهلاك اللحوم، مع تجاهل الحبوب ومنتجات الألبان والبقوليات، مؤكداً أن اللحوم الحمراء، على وجه التحديد، تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 17٪ لكل 3.5 أوقية يتم تناولها يوميًا.

يذكر ان مدرب الأحمال، محمد صالح عوض بن اسحاق، مارس العديد من الرياضات البدنية بشكل عام، لعل أبرزها كرة القدم والسباحة، ودائم السفر، حباً لتعلم التجارب العالمية في تحسين الصحة العامة، وعلاقتها بممارسة الأنشطة الرياضية.

وعمل المدرب الشاب - صاحب الـ 31 عاماً، مديراً فنياً، للعديد من صالات اللياقة الصحية والبدنية، وقدم عدد من البرامج واليوميات، لأشهر الرياضيين حول العالم.