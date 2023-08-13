رئيس البورصة يُكرم خريجي الجمعية المصرية للمحللين الفنيين

استقبل رامي الدكاني - رئيس البورصة المصرية، مجلس إدارة و أعضاء الجمعية المصرية للمحللين الفنيين (ESTA) لتكريم آخر دفعة من خريجي الجمعية وذلك بحضور Wieland Arlt رئيس الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين (IFTA).

وأكد الدكاني، الدور المهم الذي يقوم به المحللين الفنيين كطرف فاعل في سوق المال المصري كما اهتم بسماع آراء ومقترحات مجلس إدارة وأعضاء الجمعية المصرية للمحللين الفنيين بخصوص سوق المال، وشجع الخريجين على ضرورة العمل على بذل مزيد من الجهد لتطوير السوق ورفع مستويات المعرفة والثقافة المالية.

وقال الدكاني:"إن إدارة البورصة على استعداد تام للعمل مع كافة أطراف السوق من أجل توحيد جهود التطوير والتنمية التي تقوم بها البورصة لتحقيق الأفضل لسوق الأوراق المالية".

و في كلمته شكر محمد يونس - رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين إدارة البورصة المصرية لاستضافتهم ودعمهم للجمعية وأنشطتها وأكد أن الجمعية تتطلع لمزيد من التعاون المستقبلي مع البورصة، كما رحب بالسيد Wieland Arlt رئيس الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين في مصر وأثنى على التزامه بتطوير مجال التحليل الفني من خلال المحاضرات وورش العمل والمدونات الصوتية المتخصصة.

أشار صالح ناصر – رئيس لجنة التعليم في الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين إلى الدور الكبير والمؤثر الذي قامت ولا تزال تقوم به الجمعية المصرية للمحللين الفنيين داخل الاتحاد الدولي، وأكد على أن الدرجة التي تمنحها الجمعية هي واحدة من ثلاث شهادات فقط (إلى جانب اليابانية والإنجليزية) معتمدة من IFTA .

كما شكر رئيس IFTA على اهتمامه بتطوير وتحديث منظومة العمل داخل الاتحاد بالإضافة إلى اهتمامه الخاص بالأنشطة التعليمية والتدريبية.

أما Wieland Arlt فقد توجه بالشكر إلى البورصة المصرية والجمعية المصرية للمحللين الفنيين على دعوته للحضور، وأوضح أهمية التحليل الفني لدراسة وتحليل الأسواق المالية واستثمار الأموال الشخصية وأيضا إدارة استثمارات الغير بأعلى درجات المهنية.