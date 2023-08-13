نانت بقيادة مصطفي محمد يستهل مشواره بالدوري الليلة أمام تولوز

يستعد فريق نانت الفرنسي المحترف في صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد لخوض أولى مباريات الموسم الجديد من الدوري الفرنسي بمواجهة تولوز مساء اليوم الأحد، والتي من المقرر أن تقام على ملعب "لا بجوار".

موعد مباراة نانت وتولوز بالدوري الفرنسي والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD Xtra 1.

ويبحث فريق نانت في مباراته الأولي اليوم بالموسم الجديد من الدوري الفرنسي لتحقيق فوزه الاول هذا الموسم متسلحًا بالأرض والجمهور لتأمين نفسه مبكرًا في الجدول، بعدما كان مهدد بالهبوط في الجولات الأخيرة من الموسم الماضي.

وكان مصطفي محمد علي أعتاب الرحيل عن صفوف نانت بعدما تلقي أكثر من عرض سواء بالدوري الفرنسي أو الإنجليزي، ولكن تمسك نادي نانت ببقائه بالموسم الجديد.

ويعتبر مصطفى محمد هو ثاني أكثر من ساهم بالأهداف في موسم نانت 2022/2023 برصيد 15 هدفًا، بتسجيل 11 هدفًا وصناعة 4 أهداف أخرى في مختلف البطولات.