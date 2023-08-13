وكيل زراعة أسيوط يزور حقول نباتات عباد الشمس بقرية ببلاو

استمرارًا لتنفيذ تعليمات وتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، قام الدكتور رضا عليوه سند وكيل وزارة الزراعة بأسيوط بزيارة حقول نباتات عباد الشمس في قرية ببلاو التابعة لمركز ديروط.

وقد رافقه في هذه الجولة المهندس محمود حسني، مدير الإدارة الزراعية بديروط، ورئيس الوحدة الزراعية ببلاو. تهدف هذه الزيارة إلى متابعة زراعات عباد الشمس والتأكد من خلوها من الآفات والأمراض.

جاء هذا الإجراء استجابة لتوجيهات وزير الزراعة بضرورة متابعة الزراعات والتواصل المستمر مع المزارعين، وتوعيتهم بكافة التوصيات والإرشادات المتعلقة بمكافحة الآفات التي قد تصيب محصول عباد الشمس. ويتم ذلك من خلال تبني التوصيات الفنية المقدمة من الوزارة بهدف زيادة معدلات الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية.

تحث وزارة الزراعة على زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية والأساسية، وتشجع على استثمار الأراضي الزراعية بشكل فعال ومربح. ولا يسعنا إلا أن نشير إلى أن حالة المحاصيل المزروعة من عباد الشمس توحي بالخير وتظهر بحالة جيدة.

تجدر الإشارة إلى أن الزراعة تعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في محافظة أسيوط، وتلقى دعمًا قويًا من قبل الحكومة المحلية ووزارة الزراعة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء وزيادة المدخرات الاستراتيجية للبلاد.

من جانبه، أكد الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط على ضرورة استمرار متابعة الزراعات وتوعية المزارعين بأهمية اتباع التوصيات الفنية والحرص على تنفيذها. كما أعرب عن تفاؤله بزيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية والأساسية في المستقبل لتعزيز التنمية الزراعية في المنطقة.

وفي سياق متصل، تعد زراعة عباد الشمس من الزراعات ذات الأهمية الكبيرة، حيث يستخدم زيت الشمس في العديد من الصناعات مثل صناعة المواد الغذائية والدهون والزيوت والصابون. لذلك، فإن متابعة جودة وكمية إنتاج هذه المحصولات يعتبر أمرًا حيويًا للمزارعين وللاقتصاد المحلي بشكل عام.

من جانبهم، أعرب المزارعون عن سعادتهم بزيارة الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة، مؤكدين التزامهم بتنفيذ التوصيات الفنية والاستفادة من الدعم الحكومي المتاح لتحسين إنتاجية محاصيلهم.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة للارتقاء بالواقع الزراعي في جميع المحافظات، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية للزراعة بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التصدير وتوفير فرص عمل جديدة في هذا القطاع المهم.

وكيل وزارة الزراعة بأسيوط يزور حقول نباتات عباد الشمس بقرية ببلاو