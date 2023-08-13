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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب المعلمين يفتتح الدورة التثقيفية الـ 82 حول أساليب التفكير والدراسات المستقبلية

نقيب المعلمين يفتتح
نقيب المعلمين يفتتح الدورة التدريبية التثقيفية

 افتتح خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس إتحاد المعلمين العرب، اليوم، الدورة التثقيفية الـ82 ، للمعلمين المتخصصة في أساليب التفكير والدراسات المستقبلية ، بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للتدريب والتي تقام بمقر النقابة العامة للمعلمين بالقاهرة، وفقا للبروتوكول المشترك بين اتحاد النقابات المهنية، والأكاديمية العسكرية للتدريب. 

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ويشارك في الدورة الحالية 100متدرب، وتستمر لمدة أسبوعين على أن يكون اليوم الختامي في مقر الأكاديمية العسكرية للتدريب لاستلام الشهادات. وتتناول الدورة التدريبية أسس ومبادئ تحليل المعلومات، وبناء السيناريوهات في الدراسات المستقبلية، أساليب التفكير الحديثة لمواجهة تحديات الأمن القومي، بالإضافة إلى محاضرات عن الذكاء الاصطناعي والتفكير التصميمي والإبداع المؤسسي ، ومبادئ التفكير الناقد، والتفكير الإبداعي . وشدد الزناتي على المشاركين بضرورة الالتزام التام ببرنامج التدريب ومواعيد المحاضرات، والاستفادة القصوى من خبرة المدربين.

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