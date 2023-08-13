ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الطينية في الصين

أعلنت السلطات الصينية، ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الطينية، التي وقعت في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد، إلى أربعة وفيات،وفقا لوكالة رويترز.

ضحايا الانهيارات الطينية

وذكر التلفزيون المركزي الصيني في وقت سابق، أن الانهيارات التي شهدتها "شيان" بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، خلفت 18 شخصًا بين قتيل ومفقود مع وقوع إصابتين مؤكدتين.

تقرير الإذاعة الرسمية أفاد بأن أعمال الإنقاذ جارية بمشاركة 81 شخصًا و11 مركبة في الموقع، كما تعرضت مدن وبلدات في أنحاء شمال الصين لهطول أمطار غزيرة وفيضانات في الأسابيع الأخيرة ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا، كما حدثت أضرار جسيمة بعد أن وصل الإعصار دوكسوري إلى اليابسة في البلاد في 28 يوليو.

وأعلنت السلطات الصينية تعليق حركة القطارات في شمال شرق البلاد، بمدينة "شينيانغ" الأكبر في المنطقة بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار "خانون" الذي يضرب اليابان والصين وكوريا الجنوبية.

كما أجلت السلطات الصينية 23 ألف شخص من محافظة "جيلين" بسبب الأمطار الغزيرة.

وتشهد الصين الموجة الأكثر قسوة من الأمطار والفيضانات هذا العام، إذ تعاني بعض مناطق الصين من الأمطار الغزيرة والفيضانات كل صيف، في حين تعاني مناطق أخرى من الجفاف.

وبحسب التقارير الصينية، فقد لقي 142 شخصًا مصرعهم الشهر الماضي جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في الصين.