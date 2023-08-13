ليفربول وتشيلسي.. تاريخ مواجهات الفريقين قبل الصدام الـ 195

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز، حيث تنطلق صافرة القمة الكروية المشتعلة بالجولة الأولي من الدوري الإنجليزي بمواجهة فريقي ليفربول وتشيلسي.

وتنطلق مباراة ليفربول وتشيلسي مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة والسعودية وتُذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق التونسي عصام الشوالي.

تاريخ مواجهات ليفربول وتشيلسي

ويمتلك الفريقان العريقان تاريخ حافل من المواجهات عبر التاريخ حيث كانت أول مباراة لفريقي ليفربول و تشيلسي في عام 1907، ولكن تميل كفة المواجهات نحو الريدز، الذي يتفوق في عدد إنتصاراته علي البلوز.

وألتقي فريقي تشيلسي وليفربول من قبل في 194 لقاء كان للريدز فيها الغلبة بعدما حققالفوز في 84 لقاء علي الجانب الأخر تمكن البلوز من الفوز علي ليفربول في 65 مواجهة وحضر التعادل بينمها في 45 مواجهة بين الناديين.

كلوب وبوتشينيو يبحثان عن البداية القوية

يدخل فريقي ليفربول وتشيلسي لقاء اليوم تحت عنوان "بداية جديدة" بعدما شهد الموسم الأخير لهما ظهور مخيب للآمال، بعدما أنهى ليفربول المسابقة في الترتيب الخامس بجدول المسابقة برصيد 67 نقطة، بينما اختتم البلوز الدوري في المركز الـ12 برصيد 44 نقطة.

لذلك يدخل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بحثًا عن انطلاقة مميزة على حساب البلوز من أجل المنافسة على لقب البريميرليج لتعويض الموسم الماضي المخيب على مستوى النتائج والألقاب.

الجانب الآخر يسعى بوكتينيو مدرب تشيلسي لوضع بصمته الإيجابية الأولى مع البلوز أمام ليفربول، لذا ستكون مباراة صعبة على الفريقين كونهما يمتلكان نفس الآمال.