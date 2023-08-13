محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع امام تشيلسي اليوم

يستعد نجمنا المصري محمد صلاح لخوض أولي مبارياته مساء اليوم الأحد، عندما يلتقي ليفربول مع نظيره تشيلسي في الجولة الأولي من مسابقة الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز.

تشكيل ليفربول المتوقع في مواجهة تشيلسي المشتعلة الليلة

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: كورتيس جونز، ماك أليستر، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

يورجن كلوب يبحث عن الإنتفاضة مبكرًا

يدخل فريقي ليفربول لقاء اليوم تحت عنوان "بداية جديدة" بعدما شهد الموسم الأخير ظهور مخيب للاآمال، بعدما أنهي ليفربول المسابقة في الترتيب الخامس بجدول المسابقة برصيد 67 نقطة.

ويبحث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن إنطلاقة مميزة على حساب البلوز من أجل المنافسة على لقب البريميرليج لتعويض الموسم الماضي المخيب على مستوى النتائج والألقاب.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين فريقي ليفربول وتشيلسي مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة والسعودية.

بينما تُذاع مباراة ليفربول وتشيلسي عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium المباراة بشكل حصري في الشرق الأوسط بتعليق التونسي عصام الشوالي.