الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"أبو صدام" يوجه نقباء الفلاحين بزيارة مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب

حسين عبد الرحمن أبوصدام
حسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين

وجه الحاج حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، جميع نقباء المحافظات بزيارة المشروع القومي للصوب الزراعية بقاعده محمد نجيب ردا علي المشككين والذين يحاولون بشتي الطرق التشكيك في اعظم مشاريع مصر الزراعية في العصر الحديث

txt

محافظ أسيوط: إزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بصدفا والقوصية

txt

سويلم يوجه بأخذ عينات من المصارف الزراعية داخل بحيرة قارون



واضاف ابوصدام ان توجيهاته تأتي من منطلق الخوف من تسرب الشك لقلوب المواطنين ولفضح إدعاءات المشككين من أرض الواقع  حفاظا علي وحدة الشعب المصري وبث الامل في عروق المصريين  ونقل صوره حقيقيه للانجازات

وأشار ابوصدام انه يدعو كل الراغبين في معرفة الحقيقه ان يزوره الموقع لدحض كل الشائعات والوقوف بانفسهم علي حجم الإنجازات، مؤكدا  ان رغبة هولاء في تشويه كل انجاز يعمي ابصارهم  ولا يدركون ان نظام الصوب الزراعيه يحتاج من ان لآخر للتطهير والتشميس ورفع الاغطيه بعد كل موسم زراعي
وان معظم انواع الخضروات المنزرعه داخل الصوب لها عمر معين ثم تحصد أو تقلع لزراعة محصول اخرمؤكدا ان الصوب الزراعيه من افضل المشاريع القوميه العملاقة في المجال الزراعي فهي تزيد الانتاج من وحده المساحه  خمس أضعاف تنتج منتج اعلي جوده من الارض المكشوفه توفر في المستلزمات الزراعيه تقي النبات من التغيرات المناخيه تزيد من الدخل من العملات الاجنبيه وتساهم في عدم انفلات الاسعار ولولا الصوب الزراعيه هذا الموسم لتضاعفت اسعار الخضروات 


 

مواد متعلقة

عيار 21 يقفز من جديد.. تعرف على أسعار بيع الذهب في المنيا

ارتفاع أسعار المانجو فى الفيوم .."العويسى" وصل 50 جنيهاُ

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي

الزراعة ترد على المشككين: مشروع الصوب الزراعية يؤتي بثماره (فيديو)

الصوب الزراعية العاملة بالذكاء الاصطناعي تكشف أمراض النباتات

القبض على مستريح الصوب الزراعية والمزارع السمكية