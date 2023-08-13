"أبو صدام" يوجه نقباء الفلاحين بزيارة مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب

وجه الحاج حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، جميع نقباء المحافظات بزيارة المشروع القومي للصوب الزراعية بقاعده محمد نجيب ردا علي المشككين والذين يحاولون بشتي الطرق التشكيك في اعظم مشاريع مصر الزراعية في العصر الحديث





واضاف ابوصدام ان توجيهاته تأتي من منطلق الخوف من تسرب الشك لقلوب المواطنين ولفضح إدعاءات المشككين من أرض الواقع حفاظا علي وحدة الشعب المصري وبث الامل في عروق المصريين ونقل صوره حقيقيه للانجازات



وأشار ابوصدام انه يدعو كل الراغبين في معرفة الحقيقه ان يزوره الموقع لدحض كل الشائعات والوقوف بانفسهم علي حجم الإنجازات، مؤكدا ان رغبة هولاء في تشويه كل انجاز يعمي ابصارهم ولا يدركون ان نظام الصوب الزراعيه يحتاج من ان لآخر للتطهير والتشميس ورفع الاغطيه بعد كل موسم زراعي

وان معظم انواع الخضروات المنزرعه داخل الصوب لها عمر معين ثم تحصد أو تقلع لزراعة محصول اخرمؤكدا ان الصوب الزراعيه من افضل المشاريع القوميه العملاقة في المجال الزراعي فهي تزيد الانتاج من وحده المساحه خمس أضعاف تنتج منتج اعلي جوده من الارض المكشوفه توفر في المستلزمات الزراعيه تقي النبات من التغيرات المناخيه تزيد من الدخل من العملات الاجنبيه وتساهم في عدم انفلات الاسعار ولولا الصوب الزراعيه هذا الموسم لتضاعفت اسعار الخضروات



