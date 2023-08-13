وفاة طالب وإصابة سائق في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بأطفيح

فارق طالب الحياة وأصيب سائق في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بأطفيح، وتم نقل الجثمان والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص ووجود متوفى ومصاب بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة قسم شرطة اطفيح.

رجال المباحث انتقلوا إلى مكان الحادث، وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص انفجر الإطار الأمامي للسيارة مما أدى إلى انقلاب ونتج عنه وفاة طالب 16 سنة وإصابة السائق 25 سنة بجروح وكسور متفرقة بالجسم، تم نقلهما إلى المستشفى.

وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

السجن المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل زوجته بـ “بلطه ” بالصف

وفي سياق أخر عاقبت محكمة الجيزة، للمتهم محمد.ع بالسجن المشدد لمدة ٧ سنوات بتهمة ضرب زوجته ب"بلطة" حتى الموت في الصف بالجيزة.

جاء القرار برئاسة المستشار محسن حلمي غراب وعضوية كلا من المستشار أيمن عبدالحكم واسامة عرفة، ومحمد سيد وسعيد برغش أمين سري.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٦٦٦ لسنة ٢٠١٦ جنايات الصف المقيدة برقم ٨٤١٠ لسنة ٢٠١٦ كلى جنوب الجيزة، أن المتهم م.ع ضرب زوجته المجني عليها هدى مسلم عمدًا بيد أنه لم يقصد من ذلك قتلا، ولكن الضرب أفضى إلى موتها، أثر خلفًا زوجيًا نشب بينهما على إثره استل سلاحًا أبيضًا مسددًا إياه بمواضع متفرقة من جسدها، فأحدث بها الإصابات التي أظهرها تقرير الصفة التشريحية، والتي أنهت حياتها على النحو المبين.

وفي واقعة اخري ، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن 10 سنوات لعاطل، بتهمة قتل صديقه لخلافات مادية بينهما في منشأة ناصر.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بمشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من (طرف أول وصديقه طرف ثان جميعهم مقيمون بدائرة القسم) بسبب مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات مالية بينهما تطورت الي مشاجرة تعدى كلٌ منهما على الآخر، وقام على إثرها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض في رقبته فاسقطه قتيلا.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته سلاح ابيض مطواة المستخدمة في ارتكاب الجريمة

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق متصل ، عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة حيازة مخدرات وسلاح ناري خرطوش بدائرة قسم شرطة المطرية.

تعود تفاصيل القضية رقم 18233لسنة 2022 عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المطرية عن قيام المتهم بترويج المخدرات في دائرة القسم وبعد تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم بحوزته كمية من مخدر الايس وسلاح ناري خرطوش.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وسلاح للدفاع عن نشاطه الإجرامي، وجرى إحالة إلى محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت حكمها السابق.

انتشال جثة عامل غرق في بركة مياه زراعية في الفرافرة بالوادي الجديد



تمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد من انتشال جثة عامل لقي مصرعه "غرقًا" في بركة مياه زراعية في إحدى المزارع بمركز الفرافرة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن مديرية الوادي الجديد ومساعد وزير الداخلية، إخطارًا من قسم شرطة مركز الفرافرة يُفيد بغرق عامل داخل مزرعة في بركة مياه زراعية بمركز الفرافرة.

بالفور، أصدر مدير أمن الوادي الجديد تعليماته لإدارة الحماية المدنية التابعة لمركز الفرافرة للتوجه نحو المزرعة التي لقي فيها العامل مصرعه غرقًا، بهدف انتشال جثمانه من داخل البركة.

استعانت قوات الحماية المدنية التابعة لمركز الفرافرة بأسلوب شفط مياه البركة الزراعية لتسهيل عملية انتشال جثمان الغريق. وبفضل جهودهم، تمكنت القوات من انتشال جثمان المتوفى.

بعد التحري والبحث، تأكد أن العامل المتوفى هو محمد حسني عبد الرحيم محمد علي، يبلغ من العمر 22 عامًا، وهو من سكان مركز منفلوط في محافظة أسيوط. لقد غرق داخل بركة مياه زراعية في منطقة "ذراع مريم" بالكيلو 15 على محور "الفرافرة- ديروط".

تم تحرير محضر بالواقعة وتم نقل جثمان العامل لمشرحة مستشفى الفرافرة العام. تم إخطار النيابة العامة لبدء التحقيقات والسماح بدفن الجثة.

