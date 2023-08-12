التنافس مستمر.. ميسي ورونالدو أساطير تتألق خارج القارة العجوز

أشعل الثنائي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، وليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، نار التنافس بينهما من جديد ولكن بشكل مختلف وفي مكان مختلف.

يقدم الثنائي رونالدو وميسي في الوقت الراهن أبرز ما لديهما من مواهب في عالم كرة القدم رغم تجاوز كل منهما سن الـ 30، ليدهشا الجميع على مستوى العالم في القرن الحالي.

ميسي مع إنتر ميامي:

ميسي

توهج الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريق إنتر ميامي وسجل 9 أهداف في أول 5 مباريات في جميع المسابقات.

وجاءت حصيلة أهداف ميسي كالتالي: هدف في شباك نادي “كروز أزول”، وأتلانتا يونايتد 3 أهداف، وأورلاندو سيتي هدفين، ودالاس هدفين.

أما ليلة أمس، في تصفيات ربع نهائي كأس الدوريات، زاد ميسي من حصيلة أهدافه مع إنتر ميامي، عندما سجل هدفًا ضد نادي شارلوت، وبالتالي صعد فريقه إلى نصف نهائي البطولة، وهو إنجاز لم يحققه فريق إنتر ميامي من قبل.

رونالدو مع النصر:

رونالدو

في الوقت الذي تألق فيه ميسي مع ميامي الأمريكي استمر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في هوايته المفضلة وهي حصد البطولات.

حيث توج النجم البرتغالي اليوم مع فريقه النصر السعودي ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال لنسخة الموسم الحالي 2023، بينما لم يتوقف الأمر عند ذلك بل فاز رونالدو بلقب هداف البطولة حيث سجل 6 أهداف.

رونالدو

يذكر أن رونالدو وميسي تنافسا في العديد من البطولات أبرزها الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا

قبل أن يترك كل منها إسبانيا ويتجه ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بينما عاد كريستيانو إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفي العام الحالي غير كل منهما وجهته في عالم الساحرة المستديرة، حيث اتجه ميسي إلى الدوري الأمريكي ولعب فريق إنتر ميامي، بينما فاجأ كريستيانو الجميع ووافق على اللعب في المنطقة العربية بالتحديد في نادي النصر السعودي.

وبعد أيام قليلة من انضمام الثنائي لفريق الجديد وبالرغم من اختلاف الأجواء المحيطة بكل منهما

في أمريكا عن المملكة العربية السعودية، إلا أن الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي أثبتا أن الموهبة تفرض نفسها في أي مكان وأي وقت.

الأكثر تسجيلًا في النهائيات:

وبتسجيل كريستيانو هدفين في نهائي البطولة العربية رفع رصيده إلى 22 هدفًا سجلها البرتغالي في جميع النهائيات التي شارك بها.

بينما في المقابل سجل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي 32 هدفًا في جميع النهائيات التي شارك فيها وكان آخرها نهائي كأس العالم قطر 2022 بعد تتويج الأرجنتين باللقب أمام منتخب فرنسا.