أعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط ثلاث مسيرات أوكرانية في مقاطعتي "جالوكا" و"بيلجورد".

الحرب الروسية:

قال حاكم مقاطعة جالوكا الروسية "فلاديسلاف شابشا"، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) ـ إن أنظمة الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة في منطقة دزيرجينسكي بالمقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار.

ومن جهته، أعلن حاكم مقاطعة بيلجورد "فياتشيسلاف كلادجو" إسقاط مسيرتين من قبل الدفاعات الجوية الروسية، مضيفًا، أن القوات الأوكرانية أطلقت أيضًا ثلاث قذائف هاون على مزرعة بانكوف وقذيفتين على قرية "تيريزوفكا".