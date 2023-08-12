السبت 12 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إسقاط 3 مسيرات أوكرانية في مقاطعتين روسيتين

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

 أعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط ثلاث مسيرات أوكرانية في مقاطعتي "جالوكا" و"بيلجورد".

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 قال حاكم مقاطعة جالوكا الروسية "فلاديسلاف شابشا"، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) ـ إن أنظمة الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة في منطقة دزيرجينسكي بالمقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار.

 

ومن جهته، أعلن حاكم مقاطعة بيلجورد "فياتشيسلاف كلادجو" إسقاط مسيرتين من قبل الدفاعات الجوية الروسية، مضيفًا، أن القوات الأوكرانية أطلقت أيضًا ثلاث قذائف هاون على مزرعة بانكوف وقذيفتين على قرية "تيريزوفكا".

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