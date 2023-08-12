إنتشار مكثف للفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة في الشرقية

تواصل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بمحافظة الشرقية، انتشارها بدور العبادة، والنوادي، ومراكز الشباب، والمصالح الحكومية، وأماكن التجمعات، وغيرها، من خلال العيادات المتنقلة، في يومها الـ٤٩ على التوالي، بالإضافة إلى تكثيف عمل الفرق الطبية الثابتة بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالشرقية، وبالمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، وذلك لخدمة المواطن الشرقاوي والحفاظ على صحته وسلامته، وكذلك للمحافظة على تصدر الشرقية لجميع المحافظات في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمبادرة الرئاسية، وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم، وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية ١٠٠ مليون صحة، تحت رعاية الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، هذا بالإضافة إلى عمل الحملات التوعوية والتثقيفية صحياً للمواطنين، من خلال الرائدات الريفيات، وفرق التواصل المجتمعي بالمحافظة.

والجدير بالذكر أن هذه المبادرة سيتم تنفيذها بالمحافظة علي مدار ١٠٠ يوم حتي ١ اكتوبر ٢٠٢٣، وتم تدريب الفرق الطبية علي أعمال المبادرة، والتي سيتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة "١٠٠ مليون صحة"، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم وحتي ٥ سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية.

وأشار محمود عبدالفتاح محمد، مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، أن مبادرة ١٠٠ يوم صحة تعد نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسيه ١٠٠ مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى ١٠٠ يوم، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج، وتهدف مبادره ١٠٠ يوم صحة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزاره الصحه والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين، سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية، مشيراً إلي أن وزارة الصحة والسكان، خصصت الخط الساخن رقم ١٥٣٣٥، للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة ١٠٠ يوم صحة، حرصاً منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم.