بالأسماء .. إصابة شخصين في انقلاب سيارة نصف نقل بالصف

تعرض شخصان للاصابة ، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل أعلى الطريق بـ منطقة الصف ، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية أمام السيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالصف

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري قبل كوبري الإخصاص بدائرة مركز شرطة الصف ، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة نصف نقل أعلى الطريق بالصف، مما أسفر عن إصابة شخصين وهم مصطفى خليفة 19 سنة، وكريم عبد الله 17 سنة مقيمين بدائرة مركز شرطة العياط، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما أمرت النيابة العامة بمحافظة البحيرة بحبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة استدراج أجنبي والتعدي عليه وسرقته بالإكراه بمنطقة كوم حمادة.

كان مركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة تلقي إخطارا من أحد المستشفيات باستقباله (شخص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة) مُصاب بجرحين بالجسم.

بالانتقال وسؤاله قرر بتعرفه على شخص من خلال موقع "فيس بوك" واتفق معه على تغيير مبلغ مالى "عملات أجنبية" للعملة المحلية خارج السوق المصرفـي، وحال حضوره لمدينة كوم حمادة حسب الاتفاق المسبق بينهما، فوجئ بقيام المذكور وآخرين يستقلون سيارة "ميكروباص" بمحاولة سرقة حقيبة اليد الخاصة به وبداخلها (مبلغ مالي "عملات أجنبية ومحلية"- هاتف محمول- جواز السفر الخاص به- بطاقة هويته) وقام أحدهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" وإحداث إصابته المشار إليها والاستيلاء على الحقيبة خاصته ولاذوا بالهرب.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (تشكيل عصابي ضم 4 أشخاص " لاثنين منهم معلومات جنائية" مُقيمين بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزة أحدهم (السلاح الأبيض المستخدم) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن (المبلغ المالى من العملات الأجنبية "المستولى عليه" - الحقيبة الخاصة بالمجنى عليه وبداخلها متعلقاته الشخصية "المستولى عليها").

وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالى من العملات المحلية على متطلباتهم الشخصية، كما أرشدوا عن السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت أصدرت قرارها السابق.