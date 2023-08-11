ياسمين عبدالعزيز تفاجئ أحمد العوضي بملامح نادين نسيب والأخير يرد

أثارت النجمة ياسمين عبدالعزيز حالة من الجدل حول مشاركتها فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، فاجأت متابعيها بتغيير ملامح وجهها وهي برفقة زوجها النجم أحمد العوضي، خلال استمتاعهما بعطلتهما الصيفية.

وظهرت ياسمين عبدالعزيز برفقة زوجها في الفيديو بتغيير ملامح وجهها شفايف منتفخة باستخدام "فلتر"، وسألته عن رأيه في شفاهها، قائلة: إيه رأيك في شفايفي لسة عملاها عند الدكتور؛ ليرد عليها ضاحكا: "هطلقك".

وتابعت، قائلة: "تتطلقني ليه عشان نفخت وعملت غمازات هنا وهنا" .

ولاقت إطلالتها اندهاش وسخرية واعجاب من متابعيها ورصدنا أبرز التعليقات: " وحش الكون و روحها الحلوه يسعدو الحلو، فلتر اسمه نادين نجيم، قمر اوعي تعملي في نفسك كده".

وتنجذب ياسمين عبدالعزيز للأناقة النعومة فهي تملك ذوق رفيع يجذبها للأزياء الراقية التى تتسم بالاحتشام والأنوثة في آن واحد.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة أحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.

ومسلسل "ضرب نار" يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز من مواليد 16 يناير 1980 ، ممثلة مصرية.

عن حياتها\

تخرجت من الأكاديمية الحديثة بالمعادي. بدأت في تقديم الإعلانات في سن الثانية عشرة من عمرها عن طريق إحدى صديقات والدتها التي تدير شركة لإنتاج الإعلانات، وبعد ذلك رشحت للتمثيل في مسلسل امرأة من زمن الحب الذي حققت خلاله النجاح ولفت الأنظار لها، كما شاركت في فوازير رمضان «العيال اتجننت» من بعدها، اعتادت على تقديم دور الفتاة الشقية وحقق فيلمها زكي شان مع أحمد حلمي أعلى أرباح في الأسابيع الأولى من عرضه في العديد من دور السينما.

حياتها الأسرية

شقيقها وائل أتجه للتمثيل، وقد تزوجت في عام 2001 من رجل الأعمال «محمد نبيل حلاوة»، وأنجبا ياسمين وسيف الدين، إلا أنهما انفصلا في بداية عام 2018، في مطلع مارس 2020 أعلنت عن علاقة عاطفية تجمعها مع الممثل أحمد العوضي. في مايو 2020 أعلنت زواجها منه.

https://www.instagram.com/reel/CvxrD_7gQpu/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==