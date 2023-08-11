شهدت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، فعاليات حفل ختام معسكر نادي ريادة الأعمال والتوظيف والشركات الطلابية الناشئة بجامعة أسيوط، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحسن شحاتة، وزير العمل، بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب بالجامعة، وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومديرية العمل، والذى شهد مشاركة (300) متدرب من الطلاب، والخريجين، وعدد (28 ) شركة ناشئة في عدد من المجالات المختلفة، وبحضور الدكتور أحمد عبدالمولى، القائم بعمل نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالرحمن حيدر، مستشار رئيس الجامعة لشئون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى، والدكتور حمدى زيدان، مدير وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة، والدكتور علاء فرح، منسق نادي ريادة الأعمال.

"عمل أسيوط" تشهد الحفل الختامي لمعسكر نادي ريادة الأعمال في نسخته الأولى

وقال على سيد مصطفى، مدير مديرية العمل بأسيوط، إنه خلال الفعاليات وجه نصائح مباشرة إلى الشباب بصفة عامة خصوصًا الشباب المشارك في تلك الفعاليات إلى ضرورة صقل مهاراتهم، وعدم الاعتماد فقط على المؤهل الدراسى، فإن سوق العمل يتطلب في المرحلة الراهنة بذل مزيدًا من الجهد فضلًا عن تنمية المهارات تلك التي لا بد وأن يتمتع بها الخريج، من بينها الـ soft skills والتي تعمل على رفع كفاءة الشخص ومهاراته الحياتية فضلًا عن ابتكار أفكار وحلول جديدة غير متعارف عليها، مؤكدًا أن مديرية العمل أبوابها مفتوحة أمام الجميع خصوصًا الشباب، وتعمل على تقديم سبل الدعم اللازمة كافة من خلال تنظيم الملتقيات التوظيفية، وتنفيذ المزيد من دورات التدريب المهني المجانية.

وأضاف مدير المديرية أن حفل الختام شهد تكريم عددًا من القيادات الجامعية التي أشرفت على تنفيذ تلك الفعالية، إذ تم تكريم مدير المديرية على هامش حفل ختام معسكر نادي ريادة الأعمال تقديرًا لجهوده البارزة في إنجاح فعاليات نادي ريادة الأعمال، ومنوهًا أن الدكتور أحمد عبدالمولى ألقى كلمة أكد خلالها أن تنظيم الجامعة لمعسكر نادي ريادة الأعمال، والتوظيف، والشركات الناشئة، يعد فرصة ملهمة للطلاب، والخريجين، لعرض أفكارهم الإبداعية، وتطويرها، وتقييمها من قبل لجنة تحكيم متخصصة، مشيرًا إلى أن الشركات الناشئة تعد محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي للدولة، كما دعا جميع الطلاب والخريجين إلى العمل على تطوير مهاراتهم؛ لمواكبة احتياجات سوق العمل.