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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

‎3 أسباب رئيسية وراء الأورام الليفية.. الهرمونات أبرزها

الأورام الليفية الرحمية
الأورام الليفية الرحمية

الأورام الليفية الرحمية هي أورام غير سرطانية للرحم تظهر غالبًا خلال سنوات الإنجاب، وتسمى أيضًا الأورام العضلية، ولا ترتبط الأورام الليفية الرحمية بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرحم ولا تتطور أبدًا إلى سرطان.

 

يتراوح حجم الأورام الليفية من الشتلات، التي لا يمكن اكتشافها بالعين البشرية، إلى الكتل الضخمة التي يمكن أن تشوه الرحم وتضخمه، ويمكن أن يكون لديك ورم ليفي واحد أو عدة أورام، في الحالات القصوى، يمكن أن تتوسع الأورام الليفية المتعددة في الرحم لدرجة تصل إلى القفص الصدري ويمكن أن تزيد الوزن.

 

أشهر أسباب الأورام الليفية

التغيرات الجينية: تحتوي العديد من الأورام الليفية على تغيرات في الجينات تختلف عن تلك الموجودة في خلايا عضلات الرحم النموذجية.

الهرمونات: يبدو أن هرمون الاستروجين والبروجسترون ، وهما هرمونان يحفزان نمو بطانة الرحم خلال كل دورة شهرية استعدادًا للحمل ، يعززان نمو الأورام الليفية.

وتحتوي الأورام الليفية على مستقبلات هرمون الاستروجين والبروجسترون أكثر من خلايا عضلات الرحم النموذجية. تميل الأورام الليفية إلى الانكماش بعد انقطاع الطمث بسبب انخفاض إنتاج الهرمونات.

عوامل النمو الأخرى: المواد التي تساعد الجسم في الحفاظ على الأنسجة ، مثل عامل النمو الشبيه بالأنسولين ، قد تؤثر على نمو الورم الليفي.

‏(ECM): ECM هي المادة التي تجعل الخلايا تلتصق ببعضها البعض ، مثل الملاط بين الطوب ويزيد النسيج خارج الخلايا في الأورام الليفية ويجعلها ليفية، ويخزن ECM أيضًا عوامل النمو ويسبب تغيرات بيولوجية في الخلايا نفسها.

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