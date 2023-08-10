ارتفاع حجم الاستثمار في محاس الصناعية بسلطنة عمان بعد تهيئة البيئة الاستثمارية

يعزز النمو الملحوظ الذي حققته مدينة محاس الصناعية بسلطنة عُمان، بمحافظة مسندم التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن» نموًّا في معظم مؤشراتها خلال النصف الأول من العام الجاري من البيئة الاستثمارية في مسندم خاصة وأن هذه المؤشرات تتعلق بالعديد من القطاعات التي تشمل إضافة إلى القطاع الصناعي قطاعات الإنشاءات والأمن الغذائي وغيرها.



فارتفاع حجم الاستثمار في (محاس الصناعية) إلى 40 مليون ريال عُماني بنسبة نمو بلغت 5.3 بالمائة مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي وتمكن المدينة من توطين وتوسعة 5 مشروعات استثمارية خلال العام الجاري يؤشر على جاذبيتها ووفرة الفرص الواعدة بها.



كذلك فإن سير أعمال التنفيذ والإنشاءات للطرق والبنى الأساسية وفق البرنامج الزمني المخطط وبلوغ نسبة الإنجاز 50% يؤشر على دعم المدينة لقطاع الإنشاءات علاوة على المشاريع الصناعية النوعية بها مثل المشروعات اللوجستية والمخازن والصناعات الخفيفة المتوسطة ومنها منتجات مواد البناء بأنواعها ومنتجات الخرسانة الجاهزة وصناعة الإسفلت، ومنتجات الحجر الصناعي وأيضا قطاع الأمن الغذائي من خلال صناعات المنتجات السمكية، وتنقية وتعبئة مياه الشرب والعصائر ما يعزز من جاذبيتها لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.